Sensacja w Bundeslidze a jednym z jej sprawców młody Polak. 18-letni Kacper Potulski strzelił gola dla FSV Mainz, a jego zespół wyrwał punkty Bayernowi i to w Monachium.

Kacper Potulski (z lewej) / LEONHARD SIMON / PAP/EPA

Kacper Potulski, 18-letni obrońca młodzieżowej reprezentacji Polski, zdobył swojego pierwszego gola w Bundeslidze dla FSV Mainz.

Jego trafienie padło w meczu 14. kolejki rozgrywek przeciwko Bayernowi Monachium - spotkanie zakończyło się sensacyjnym remisem 2:2.

Potulski pokonał głową Manuela Neuera po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w doliczonym czasie pierwszej połowy (45+2. minuta).

Kim jest Kacper Potulski?

Urodzony 19 października 2007 roku Potulski występował w juniorskich drużynach Lechii Gdańsk i Legii Warszawa, a w 2023 roku trafił do Mainz. Początkowo również grał w drużynie juniorskiej, natomiast do kadry pierwszego zespołu z Moguncji został włączony w obecnym sezonie.

Podczas niedawnej konferencji w siedzibie PZPN, podsumowującej mijający rok w polskim futbolu młodzieżowym, bardzo pozytywnie wyrażał się o nim selekcjoner kadry narodowej do lat 21 Jerzy Brzęczek.

Polak pokonał Neuera

Polski zawodnik miał już za sobą debiuty w Bundeslidze i Lidze Konferencji UEFA. W niedzielę wybiegł w podstawowej jedenastce (rozegrał cały mecz), za co odwdzięczył się golem w 45+2. minucie.

Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego polski obrońca pokonał głową słynnego Manuela Neuera. Później sędzia sprawdzał jeszcze sytuację na VAR pod kątem ewentualnego spalonego, ale ostatecznie uznał trafienie Potulskiego.