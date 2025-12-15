Sensacja w Bundeslidze a jednym z jej sprawców młody Polak. 18-letni Kacper Potulski strzelił gola dla FSV Mainz, a jego zespół wyrwał punkty Bayernowi i to w Monachium.

  • Kacper Potulski, 18-letni obrońca młodzieżowej reprezentacji Polski, zdobył swojego pierwszego gola w Bundeslidze dla FSV Mainz.
  • Jego trafienie padło w meczu 14. kolejki rozgrywek przeciwko Bayernowi Monachium - spotkanie zakończyło się sensacyjnym remisem 2:2.
  • Potulski pokonał głową Manuela Neuera po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w doliczonym czasie pierwszej połowy (45+2. minuta).
  • Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.

Zobacz również:

Piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski Kacper Potulski zdobył swoją pierwszą bramkę w Bundeslidze.

Kim jest Kacper Potulski?

Urodzony 19 października 2007 roku Potulski występował w juniorskich drużynach Lechii Gdańsk i Legii Warszawa, a w 2023 roku trafił do Mainz. Początkowo również grał w drużynie juniorskiej, natomiast do kadry pierwszego zespołu z Moguncji został włączony w obecnym sezonie.

Podczas niedawnej konferencji w siedzibie PZPN, podsumowującej mijający rok w polskim futbolu młodzieżowym, bardzo pozytywnie wyrażał się o nim selekcjoner kadry narodowej do lat 21 Jerzy Brzęczek.

Polak pokonał Neuera

Polski zawodnik miał już za sobą debiuty w Bundeslidze i Lidze Konferencji UEFA. W niedzielę wybiegł w podstawowej jedenastce (rozegrał cały mecz), za co odwdzięczył się golem w 45+2. minucie. 

Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego polski obrońca pokonał głową słynnego Manuela Neuera. Później sędzia sprawdzał jeszcze sytuację na VAR pod kątem ewentualnego spalonego, ale ostatecznie uznał trafienie Potulskiego.

To był gol na 1:1, wcześniej obrońcy tytułu prowadzili po bramce jeszcze młodszego zawodnika, zaledwie 17-letniego Lennarta Karla.

W 67. minucie zapachniało jeszcze większą sensacją. Goście objęli wówczas prowadzenie po trafieniu Koreańczyka Lee Jae-Sunga.

Ostatecznie jednak faworyci zdołali uniknąć porażki - w 87. minucie z rzutu karnego wyrównał lider klasyfikacji strzelców Harry Kane, dla którego to 18. trafienie w ligowym sezonie.

Polak "zrobił" karnego

"Jedenastka" została podyktowana za faul właśnie Potulskiego, który pociągnął lekko za koszulkę doświadczonego napastnika reprezentacji Anglii. Na nic zdały się protesty polskiego obrońcy, arbiter nie zmienił decyzji, a młodego zawodnika ukarał jeszcze żółtą kartką.

Mimo niespodziewanego potknięcia Bayern pozostał na pierwszym miejscu z dużą przewagą nad rywalami. Zgromadził dotychczas 38 punktów i aż o dziewięć wyprzedza RB Lipsk oraz Borussię Dortmund.

Klub z Moguncji, który w czwartek zremisował z Lechem Poznań 1:1 w Lidze Konferencji, pozostał z siedmioma punktami na ostatnim miejscu w Bundeslidze. Od niespełna tygodnia trenerem FSV Mainz jest Szwajcar Urs Fischer.