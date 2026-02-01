Piotr Żyła zajął dziewiąte miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Klemens Joniak był 30. Zawody kolejny raz wygrał Domen Prevc. To 11 zwycięstwo Słoweńca w tym sezonie. Zawody były ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi we Włoszech.

Domen Prevc zdominował niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Skoki na odległość 147 i 152 metrów pozwoliły mu zdeklasować rywali.

Drugie miejsce w konkursie zajął Japończyk Ren Nikaido, który po skokach na 142 i 152,5 metra zgromadził 261,3 punktu. Trzeci był Niemiec Philipp Raimund z wynikiem 253,1 punktu po próbach na 142,5 i 139,5 metra.

Prevc powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Słoweniec prowadzi z dorobkiem 1614 pkt. Za nim plasują się Japończycy Ryoyu Kobayashi - 989 i Ren Nikaido - 921. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak ma 342 pkt i zajmuje 14. miejsce. Kamil Stoch jest 25. Żyła w niedzielę awansował na 29. lokatę.

Wyniki Polaków

Najlepszym z Polaków okazał się Piotr Żyła, który po skokach na 140 i 147,5 metra zajął dziewiąte miejsce z notą 239,2 pkt. Klemens Joniak uplasował się na 30. pozycji, uzyskując 132,5 i 115 metrów oraz 174 punkty. Joniak drugi raz w sezonie zdobył punkty Pucharu Świata. 18 stycznia w japońskim Sapporo również zajął 30. miejsce.

Pozostali reprezentanci Polski - Maciej Kot, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł - nie awansowali do drugiej serii, zajmując odpowiednio 34., 35. i 49. miejsce.

Ostatni sprawdzian przed igrzyskami

Niedzielny konkurs w Willingen był ostatnim wydarzeniem Pucharu Świata przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi we Włoszech, które rozpoczną się już w najbliższy piątek.

Zawodnicy oddali aż 13 skoków powyżej 140 metrów, co zapowiada emocjonującą rywalizację podczas olimpijskich zmagań.