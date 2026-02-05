Wielka Brytania i Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować przy implementacji umowy w sprawie zwrotu Wysp Czagos Mauritiusowi - taki komunikat przekazało w czwartek biuro brytyjskiego premiera Keira Starmera po jego rozmowie z Donaldem Trumpem. Prezydent USA nazwał wcześniej zwrot archipelagu "aktem wielkiej głupoty".

"Starmer i Trump zgodzili się również co do znaczenia porozumienia o zabezpieczeniu wspólnej bazy brytyjsko-amerykańskiej na wyspie Diego Garcia, która pozostaje kluczowa dla podzielanych interesów w sferze bezpieczeństwa. Uzgodnili, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone będą nadal ściśle współpracować w zakresie wdrażania porozumienia" - napisano w komunikacie opublikowanym przez Downing Street.

W maju 2025 r. laburzystowski rząd Starmera zawarł porozumienie z Mauritiusem kończące wieloletni spór o zwierzchnictwo nad leżącymi na Oceanie Indyjskim Wyspami Czagos. Zgodnie z nią Mauritius przejął zwierzchnictwo nad całym archipelagiem, włącznie z wyspą Diego Garcia, na której znajduje się strategicznie położona amerykańsko-brytyjska baza wojskowa. Diego Garcia będzie jednak dzierżawiona przez Wielką Brytanię przez 99 lat. Londyn będzie płacić za to 101 mln funtów rocznie.

Trump: Akt wielkiej głupoty

Donald Trump pierwotnie poparł porozumienie, lecz dwa tygodnie temu przy okazji swoich zabiegów o pozyskanie należącej do Danii Grenlandii, nazwał je "aktem wielkiej głupoty".

W czwartek we wpisie na platformie Truth Social napisał, że odbył "bardzo produktywną" rozmowę z brytyjskim premierem, a "umowa zawarta przez premiera Starmera, zdaniem wielu, była najlepsza, jaką mógł zawrzeć". Dodał jednak, że "zastrzega sobie prawo do militarnego zabezpieczenia i wzmocnienia amerykańskiej obecności na Diego Garcii".

Wyspy Czagos

Archipelag Czagos to ponad 600 wysp położonych na Oceanie Indyjskim, około 500 kilometrów na południe od Malediwów. Z atolu Diego Garcia, gdzie znajduje się baza wojskowa wykorzystywana przez siły USA i Wielkiej Brytanii, prowadzono m.in. naloty na cele Huti w Jemenie w latach 2024-2025, a także operacje przeciwko talibom i Al-Kaidzie w Afganistanie w 2001 roku.

Wielka Brytania, która przejęła kontrolę nad archipelagiem w latach 60., przesiedliła wówczas około 2 tysięcy rdzennych mieszkańców.