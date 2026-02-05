"Spełniam swoje wielkie marzenie" - mówi w rozmowie z RMF FM słynna himalaistka, zdobywczyni czterech ośmiotysięczników i Korony Ziemi, a jednocześnie wybitna żeglarka. Międzynarodowa załoga jachtu Hayat w składzie: Monika Witkowska, Dariusz Krowiak (kapitan), Leszek Stankiewicz, Dariusz Kłys, Artur Dzieszowski i Nick Halle wyruszyła kilka tygodni temu z chilijskigo Puerto Williams, dopłynęła do Ziemi Ognistej w Argentynie, następnie opłynęła słynny Przylądek Horn i przez Cieśninę Drake’a, zwaną "żeglarskim Everestem", dotarła do wybrzeży Antarktydy. Teraz płynie wzdłuż archipelagu Szetlandów Południowych w kierunku Wyspy Słoniowej. Ich celem jest Georgia Południowa.

Monika Witkowska

Zobacz rozmowę z Moniką Witkowską i kapitanem Dariuszem Krowiakiem tuż przed wypłynięciem w rejs:

Wyspa pingwinów

Georgia Południowa to wąska, górzysta wyspa o długości ok. 170 km, położona na wschód od wybrzeży Ameryki Południowej i na północ od Antarktydy. Jej wnętrze pokrywają lodowce i wysokie szczyty (ponad 2 900 m n.p.m.), a klimat jest surowy, chłodny i bardzo wietrzny. Nie ma tam stałej ludności cywilnej - obecni są głównie pracownicy stacji badawczych i administracji.

Historycznie wyspa była ważnym centrum wielorybnictwa, a dziś jest obszarem chronionym z ogromnym znaczeniem przyrodniczym: występują tam wielkie kolonie pingwinów (m.in. pingwin królewski), fok oraz liczne gatunki ptaków morskich. Georgia Południowa jest celem specjalistycznych rejsów turystycznych, szczególnie dla miłośników przyrody i historii wypraw polarnych. To tam swój słynny przystanek miał Ernest Shackleton, brytyjski polarnik, jeden z najsłynniejszych badaczy Antarktydy na początku XX wieku.

Posłuchaj relacji przesłanej przez Monikę Witkowską 3 lutego 2026 roku:

Antarktyczny rejs dla Ewy i Sary

Wierni obserwatorzy wyzwań Moniki Witkowskiej wiedzą, że przy każdej z jej wypraw na ośmiotysięczniki (Everest, K2 i inne góry) pomagała jakiemuś dziecku z niepełnosprawnościami. Nie inaczej jest przy okazji obecnie trwającej wyprawy żeglarskiej. Każdą przebytą przez załogę jachtu "Hayat" milę morską (1 mila to 1852 m), czyli około 4,5 tysięcy km załoga chce zamienić na złotówki, które wesprą Ewę i Sarę. Dziewczyny są bliźniaczkami, mają teraz 34 lata, ale niestety obydwie urodziły się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Obie wymagają długotrwałej i kosztownej rehabilitacji.

Zbiórkę można wesprzeć na serwisie Pomagam.pl.