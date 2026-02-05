Trwa ostra wymiana zdań pomiędzy marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym a prezydentem Karolem Nawrockim. Czy Lewica, nie uczestnicząc w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim i żądając uzupełnienia porządku posiedzenia RBN o dodatkowe punkty, w których prezydent ma się rozliczyć z przeszłości, weszła w otwarty i ostry konflikt z Karolem Nawrockim? Jak zaognienie sporu z Pałacem ma pomóc koalicji? Magdalenę Biejat, wicemarszałkinię Senatu zapytamy, czy relacje rządu z prezydentem mają szansę kiedykolwiek ulec poprawie?

Magdalena Biejat / Marcin Suchmiel / RMF FM

W rozmowie zapytamy też o projekty Lewicy w Sejmie, takie jak jak ograniczenia sprzedaży alkoholu i walkę z umowami śmieciowymi. Porozmawiamy też o przyszłości Polski 2050 i o tym, czy nowa przewodnicząca poprawi notowania partii, czy wręcz przeciwnie.

Poruszymy też temat notowań Konfederacji i zdolności koalicyjnych partii Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.