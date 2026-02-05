Rosyjscy żołnierze stracili dostęp do systemu Starlink wykorzystywanego na froncie przeciwko Ukrainie. Decyzję o blokadzie potwierdził ukraiński minister obrony, a wicepremier Radosław Sikorski podziękował Elonowi Muskowi za ten krok.

/ Shutterstock

Rosyjscy wojskowi zostali odcięci od korzystania z terminali Starlink.

Ukraińscy żołnierze mogą korzystać wyłącznie z terminali wpisanych na tzw. "białą listę".

Radosław Sikorski publicznie podziękował Elonowi Muskowi za decyzję o blokadzie.

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że wszystkie terminale Starlink wykorzystywane przez rosyjskich żołnierzy zostały zablokowane. Ukraińscy wojskowi mogą korzystać wyłącznie z urządzeń wpisanych na tzw. "białą listę", która jest codziennie aktualizowana. "Pierwsza partia terminali, które znalazły się na »białej liście«, już działa. Obecnie »białe listy« są aktualizowane raz dziennie" - przekazał Fedorow.

Sikorski dziękuje Muskowi

Wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski publicznie podziękował Elonowi Muskowi za decyzję o odcięciu rosyjskich wojsk od Starlinka. "Lepiej późno niż wcale" - napisał na platformie X.