Po tym sezonie kończę, przynajmniej jako trener niemieckiej kadry - ogłosił Stefan Horngacher. Austriacki szkoleniowiec, były trener Polaków, po sezonie 2025/26 zamierza zakończyć pracę z reprezentacją Niemiec w skokach narciarskich.

Stefan Horngacher ogłosił, że po sezonie olimpijskim 2025/26 zakończy pracę jako trener reprezentacji Niemiec w skokach narciarskich.

Horngacher prowadzi kadrę Niemiec od 2019 roku, wcześniej przez trzy lata był trenerem reprezentacji Polski.

Pod jego wodzą niemieccy skoczkowie zostali drużynowymi mistrzami świata w 2021 roku i zdobyli brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.

Austriacki trener prowadzi reprezentację Niemiec od 2019 roku. Objął ją po trzech latach pracy w Polskim Związku Narciarskim.

Reprezentacja Niemiec w erze Horngachera zdobyła tytuł drużynowych mistrzów świata w 2021 roku. Zespół wywalczył także brązowy medal igrzysk olimpijskich w 2022 roku. Karl Geiger i Andreas Wellinger sięgali po medale mistrzostw świata, a Geiger został mistrzem świata w lotach w 2020 roku.

Do ogłoszenia niespodziewanej decyzji, na niespełna miesiąc przed inauguracją Pucharu Świata w skokach narciarskich, doszło podczas środowej konferencji prasowej Niemieckiego Związku Narciarskiego w Norymberdze.

Uważam, że ważne jest, by ogłosić to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, żeby w jego trakcie nie pojawiały się krytyczne oceny. To także ułatwia sprawę samym zawodnikom - powiedział Horngacher.

Ostatnią dużą imprezą Niemców z Horngacherem jako szkoleniowcem będą lutowe igrzyska olimpijskie, podczas których skoczkowie powalczą o medale na skoczniach w Predazzo.

Dla mnie to pewnego rodzaju dopełnienie cyklu. Moją pierwszą wielką imprezą były mistrzostwa świata w Predazzo w 1991 roku, a teraz ten krąg domkną igrzyska olimpijskie w tym samym miejscu. Po tym sezonie kończę, przynajmniej jako trener niemieckiej kadry - dodał 56-letni Austriak.

Decyzją Horngachera zaskoczony był dyrektor sportowy DSV Horst Huettel.

To spore zaskoczenie, nie ma oczywiście jeszcze żadnych konkretnych planów dotyczących następcy Horngachera. Muszę to przemyśleć - powiedział Huettel.