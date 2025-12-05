​Anna Twardosz zajęła 17. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zwyciężyła Słowenka Nika Prevc. Pola Bełtowska była 34. i nie awansowała do serii finałowej, a Nicole Konderla-Juroszek odpadła w kwalifikacjach.

Anna Twardosz / Grzegorz Momot / PAP

Zwyciężyła Słowenka Nika Prevc, oddając skoki na 128 i 130 metrów.

Pola Bełtowska była 34. i nie awansowała do serii finałowej (110 m w pierwszej serii).

Nicole Konderla-Juroszek odpadła w kwalifikacjach, zajmując 55. miejsce (98,5 m).

Anna Twardosz w pierwszej próbie uzyskała 117,5 m, co dało jej 16. lokatę. W drugiej dystans był identyczny, ale Polka spadła o jedno miejsce.

W ubiegłym tygodniu w szwedzkim Falun zajęła 10. pozycję, co było jej najlepszym wynikiem w karierze. W czwartek, w pierwszym konkursie w Wiśle, była 20.

Nika Prevc, która w inauguracyjnym konkursie nie zdobyła punktów z powodu dyskwalifikacji w eliminacjach, odniosła 24. w karierze zwycięstwo w zawodach PŚ. W klasyfikacji wszech czasów jest trzecia - za ósmą w piątek Japonką Sarą Takanashi (63) oraz Norweżką Maren Lundby, która zakończyła już karierę (30).

W Wiśle uzyskała 128 i 130 m, zwyciężając z dużą przewagą nad swoją rodaczką Niką Vodan (126 i 130 m). Trzecia była Norweżka Eirin Maria Kvandal (128 i 126 m).

W pierwszej serii Bełtowska wylądowała na 110. metrze i to nie wystarczyło, aby awansować do serii finałowej. W kwalifikacjach odpadła Konderla-Juroszek, która zajęła 55. miejsce (98,5 m).

W klasyfikacji generalnej prowadzi Japonka Nozomi Maruyama, która w piątek była czwarta. Prevc awansowała na drugą pozycję, a do liderki traci 134 punkty.

Kobiety zakończyły już rywalizację w Wiśle, wkrótce rozpoczną ją mężczyźni. Na godzinę 20.15 zaplanowano kwalifikacje do sobotniego konkursu. W niedzielę odbędzie się drugi, także poprzedzony kwalifikacjami.