Pięciu Polaków awansowało w sobotę do trzeciego konkursu narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Sobotnie kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl, a najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak.

Kacper Tomasiak w Innsbrucku 3 stycznia 2026 r. / Grzegorz Momot / PAP

Turniej Czterech Skoczni: 5 Polaków wystartuje w niedzielnym konkursie w Innsbrucku.

Sobotnie kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl, a najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, zajął 19. miejsce.

Kamil Stoch, Maciej Kot, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki również zakwalifikowali się do konkursu.

Sobotnie kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl, lądując na 128 m. Drugie miejsce zajął jego rodak Stefan Kraft - 127,5 m, a trzeci - także zawodnik gospodarzy - Stephan Embacher - 125 m.

Najlepszy z Biało-Czerwonych okazał się Kacper Tomasiak. 18-latek osiągnął 119,5 m i był 19.

Z kolei Kamil Stoch wylądował na 117,5 m i zajął 27. miejsce. 32. był Maciej Kot na 118 m, a 36. Paweł Wąsek - wylądował na 117 m. Na 40. pozycji uplasował się Dawid Kubacki, skacząc na 115 m.

W końcówce kwalifikacji zmieniły się warunki wietrzne, czołowi skoczkowie świata lądowali znacznie bliżej niż rywale. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i prowadzący w TCS Słoweniec Domen Prevc uzyskał tylko 112 m i był sklasyfikowany na 30. pozycji.

Pierwsza seria niedzielnego konkursu w Austrii odbędzie się w systemie KO. Kacper Tomasiak zmierzy się w parze z Kotem. Z kolei rywalem Kamila Stocha będzie Austriak Maximilian Ortner, a Pawła Wąska - Kazach Ilia Mizernych. Dawid Kubacki zmierzy się z Japończykiem Ryoyu Kobayashi.

Niedzielny konkurs w Innsbrucku rozpocznie się o godzinie 14:00.