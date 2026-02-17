19-letni Kacper Tomasiak został największym bohaterem polskiej reprezentacji podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech. Młody skoczek narciarski zdobył aż trzy medale - dwa srebrne i jeden brązowy - te sukcesy przełożą się na spore nagrody finansowe i rzeczowe.

Kacper Tomasiak może liczyć na nagrody z PKOL i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Oprócz gotówki Tomasiak otrzyma też nietypowe nagrody.

Kacper Tomasiak, który podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech sięgnął po dwa srebrne i jeden brązowy medal, może liczyć na wyjątkowo wysokie nagrody finansowe. Do skoczka trafi 400 i 300 tys. złotych za medale indywidualne oraz 200 tys. za wspólny sukces z Pawłem Wąskiem w konkursie duetów. Do tego trafi do niego w tokenach równowartość 550 tys. złotych.

Do nagród finansowych dołączą także nagrody rzeczowe. Skoczek otrzyma obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2 tysięcy złotych.

Zasady przyznawania nagród przez Ministerstwo Sportu

Nagrody finansowe dla medalistów olimpijskich przyznaje również Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jednak w tym przypadku zasady są bardziej skomplikowane. Zgodnie z ustawą o sporcie, jeśli zawodnik zdobywa podczas jednych igrzysk więcej niż jeden medal, otrzymuje tylko jedną nagrodę finansową, której wysokość nie może przekroczyć 75 procent sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.

W przypadku Kacpra Tomasiaka suma jednorazowych świadczeń wyniesie 218 tysięcy złotych, a 75 procent tej kwoty to 163 500 złotych. Do tego dochodzi dwuletnie stypendium, przewidziane dla zdobywcy najcenniejszego z medali - w tym przypadku srebrnego. Przez 24 miesiące Tomasiak będzie otrzymywał raty po 15 427,26 złotych, co daje łącznie ponad 370 tysięcy złotych.

Jak podsumowano, wszystkie nagrody finansowe dla młodego skoczka wyniosą łącznie 1,98 miliona złotych.



Ile otrzymają pozostali medaliści?

Paweł Wąsek, który zdobył z Kacprem Tomasiakiem srebrny medal w konkursie duetów, może liczyć z PKOl na po 200 tys. zł w gotówce i tokenach, obraz, voucher na wakacje i biżuteria do 2000 zł. MSiT nagrodzi go łączną kwotą 394 860,96 zł (jednorazowo 61 516,80, resztę w 24 miesięcznych ratach po 13 889,34 zł).

Czwarty dotychczas medal dla Polski w trwających igrzyskach w biegu łyżwiarskim na 10 000 m wywalczył Władimir Semirunnij.

Cała trójka zapewniła sobie już także tzw. świadczenie olimpijskie, które od 1 stycznia tego roku wynosi 5116,99 złotych netto.

Tzw. emerytura olimpijska przysługuje medalistom igrzysk, zawodów "Przyjaźń 84" oraz olimpiady szachowej, którzy ukończyli 40 lat, mają polskie obywatelstwo, są niekarani i nie byli zdyskwalifikowani za doping w wymiarze większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz. Otrzymują ją byli zawodnicy, którzy nie kontynuują kariery sportowej poprzez uczestnictwo w zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe.