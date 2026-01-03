Pięciu Polaków awansowało w sobotę do trzeciego konkursu narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, lecz wystąpi w nim tylko czterech. Zdyskwalifikowany został Paweł Wąsek. Sobotnie kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl, a najlepszym z Polaków był Kacper Tomasiak.

Kacper Tomasiak w Innsbrucku 3 stycznia 2026 r. / Grzegorz Momot / PAP

Turniej Czterech Skoczni: 4 Polaków wystartuje w niedzielnym konkursie w Innsbrucku.

Sobotnie kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl, a najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, zajął 19. miejsce.

Kamil Stoch, Maciej Kot i Dawid Kubacki również zakwalifikowali się do konkursu.

Paweł Wąsek, choć w sobotę zakwalifikował się, to został zdyskwalifikowany i nie wystąpi w niedzielnym konkursie.

Sobotnie kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl, lądując na 128 m. Drugie miejsce zajął jego rodak Stefan Kraft - 127,5 m, a trzeci - także zawodnik gospodarzy - Stephan Embacher - 125 m.

Najlepszy z Biało-Czerwonych okazał się Kacper Tomasiak. 18-latek osiągnął 119,5 m i był 19.

Z kolei Kamil Stoch wylądował na 117,5 m i zajął 27. miejsce. 32. był Maciej Kot na 118 m. Na 40. pozycji uplasował się Dawid Kubacki, skacząc na 115 m.

Z kolei Paweł Wąsek początkowo zajął 36. miejsce - wylądował na 117 m. - jednak został zdyskwalifikowany i nie wystąpi w niedzielę w Innsbrucku.

Powodem dyskwalifikacji było przekroczenie przepisów dotyczących smaru na nartach, który zawierał fluor. Okazało się bowiem, że wykryty pierwiastek, który od kilku sezonów jest zakazany w zawodach narciarskich, był w zbyt dużym stężeniu na nartach Polaka.

W końcówce kwalifikacji zmieniły się warunki wietrzne, czołowi skoczkowie świata lądowali znacznie bliżej niż rywale. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i prowadzący w TCS Słoweniec Domen Prevc uzyskał tylko 112 m i był sklasyfikowany na 30. pozycji.

Pierwsza seria niedzielnego konkursu w Austrii odbędzie się w systemie KO. Kacper Tomasiak zmierzy się w parze z Maciejem Kotem. Z kolei rywalem Kamila Stocha będzie Austriak Maximilian Ortner, a Dawida Kubackiego - Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Niedzielny konkurs w Innsbrucku rozpocznie się o godzinie 14:00.