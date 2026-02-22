Siedem osób w wieku od 13 do 20 lat zostało zatrzymanych przez policję w Bydgoszczy po kradzieży rozbójniczej, zniszczeniu mienia i ataku na funkcjonariusza. Policja wyjaśnia okoliczności sobotnich wydarzeń w rejonie Starego Rynku.

/ Shutterstock

W sobotę wieczorem, około godziny 19:40, bydgoska policja otrzymała zgłoszenie o dwóch incydentach, do których doszło w okolicy Starego Rynku.

Pierwszy dotyczył kradzieży rozbójniczej w sklepie przy ulicy Długiej, drugi - uszkodzenia witryny lokalu przy ulicy Batorego. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole.

Monitoring pomógł w ujęciu sprawców

Dzięki miejskiemu monitoringowi udało się ustalić rysopis podejrzanego, który poruszał się w grupie młodych osób. Jeden z patroli zauważył mężczyznę odpowiadającego opisowi sprawcy. Okazał się nim 15-latek.

Podczas próby zatrzymania doszło do ataku na funkcjonariusza.

W sumie policjanci zatrzymali siedem osób w wieku od 13 do 20 lat. Wszyscy odpowiedzą za czynną napaść na funkcjonariusza.

15-latek dodatkowo usłyszy zarzuty kradzieży rozbójniczej i zniszczenia mienia. Okazało się również, że był on poszukiwany do umieszczenia w ośrodku wychowawczym - przekazała RMF FM nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.