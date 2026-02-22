Planując urlop, często skupiamy się na pogodzie, atrakcjach turystycznych czy cenach. Tymczasem to atmosfera i otwartość mieszkańców potrafią przesądzić o tym, czy wyjazd zapamiętamy na długo. W najnowszej edycji prestiżowego plebiscytu "Traveller Review Awards" za najbardziej gościnne miasto świata uznano włoskie miasteczko w Toskanii.
- W plebiscycie "Traveller Review Awards 2026" wybrano najbardziej gościnne miasteczko na świecie.
- Ranking oparto na ponad 370 milionach opinii podróżnych z platformy Booking.com.
- Kluczowe kryteria to atmosfera, otwartość mieszkańców oraz lokalna tradycja.
Już po raz czternasty Booking.com przeprowadził globalny plebiscyt "Traveller Review Awards", w którym pod lupę wzięto setki milionów opinii podróżnych z całego świata. W tegorocznej edycji wzięto pod uwagę aż 370 milionów zweryfikowanych recenzji. Uczestnicy oceniali nie tylko standardy zakwaterowania, ale przede wszystkim atmosferę i życzliwość mieszkańców, która - jak się okazuje - ma kluczowe znaczenie dla udanego urlopu.
Na pierwszym miejscu zestawienia znalazło się włoskie Montepulciano. To niewielkie miasteczko w południowej Toskanii, liczące zaledwie 14 tysięcy mieszkańców, urzekło podróżnych z całego globu. Co sprawia, że turyści tak chętnie tu wracają?
Montepulciano zachwyca nie tylko widokami - malowniczo położone na wzgórzu, oferuje zapierające dech panoramy na dolinę Val d'Orcia, z charakterystycznymi, zielonymi pagórkami i szpalerami cyprysów. Jednak to, co najbardziej docenili podróżni, to niezwykła gościnność mieszkańców i atmosfera, która sprawia, że każdy czuje się tu jak u siebie.
Miasto ma bogatą historię - w przeciwieństwie do sąsiednich, średniowiecznych miejscowości, Montepulciano przeżyło swój architektoniczny rozkwit w XVI wieku, za sprawą wybitnych mistrzów renesansu. Spacerując po Piazza Grande, można poczuć się jak na planie filmowym - dosłownie! To właśnie tutaj kręcono słynną scenę z sagi "Zmierzch", z udziałem Edwarda i Belli.
Nie sposób nie wspomnieć o lokalnym winie - Vino Nobile di Montepulciano to jeden z najbardziej cenionych trunków we Włoszech, a degustacje w miejscowych winnicach są obowiązkowym punktem wizyty.
W pierwszej dziesiątce najbardziej gościnnych miast świata znalazło się także miejsce z naszej części Europy. Na dziesiątym miejscu uplasowała się Kłajpeda - litewski port nad Morzem Bałtyckim. To jedyne miasto z Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnione w tegorocznym zestawieniu.
Kłajpeda zachwyca unikatową architekturą szachulcową - charakterystyczne domy z drewnianymi belkami i jasnym tynkiem stanowią wizytówkę Starego Miasta. Miejscowość najbardziej tętni życiem podczas corocznego Święta Morza, które odbywa się w ostatni weekend lipca. Wówczas Kłajpeda staje się świadkiem barwnej parady statków, odbywają się jarmarki i liczne występy artystyczne, a mieszkańcy zarażają turystów swoim entuzjazmem i otwartością.
W gronie najbardziej gościnnych miast świata znalazły się miejsca rozsiane po całym globie. Oto pełna pierwsza dziesiątka plebiscytu "Traveller Review Awards 2026":
1. **Montepulciano, Włochy**
2. **Magong, Tajwan**
3. **San Martín de los Andes, Argentyna**
4. **Harrogate, Anglia**
5. **Fredericksburg, Teksas, USA**
6. **Pirenópolis, Brazylia**
7. **Swakopmund, Namibia**
8. **Takayama, Japonia**
9. **Noosa Heads, Australia**
10. **Kłajpeda, Litwa**
Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny klimat - od kolonialnych miasteczek Brazylii, przez japońskie perły ukryte w górach, aż po egzotyczne wybrzeża Australii i Namibii. Łączy je jedno - serdeczność, z jaką witają przyjezdnych.
Na podstawie opinii podróżnych można wyciągnąć kilka wspólnych wniosków. Najbardziej gościnne miasta to te, gdzie mieszkańcy chętnie dzielą się swoją kulturą, są pomocni i otwarci na przybyszów. To także miejsca, gdzie lokalna społeczność dba o zachowanie tradycji, a jednocześnie potrafi stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę.
Nie bez znaczenia pozostają także walory turystyczne - piękna architektura, wyjątkowe krajobrazy i smaczna kuchnia. Jednak, jak pokazuje ranking, to właśnie ludzie i ich pozytywne nastawienie potrafią zadecydować o sukcesie urlopu.