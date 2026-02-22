Planując urlop, często skupiamy się na pogodzie, atrakcjach turystycznych czy cenach. Tymczasem to atmosfera i otwartość mieszkańców potrafią przesądzić o tym, czy wyjazd zapamiętamy na długo. W najnowszej edycji prestiżowego plebiscytu "Traveller Review Awards" za najbardziej gościnne miasto świata uznano włoskie miasteczko w Toskanii.

Najbardziej gościnne miasta świata 2026 – Montepulciano na szczycie, Kłajpeda w top 10 / MAREK BAZAK / East News

W plebiscycie "Traveller Review Awards 2026" wybrano najbardziej gościnne miasteczko na świecie.

Ranking oparto na ponad 370 milionach opinii podróżnych z platformy Booking.com.

Kluczowe kryteria to atmosfera, otwartość mieszkańców oraz lokalna tradycja.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

"Traveller Review Awards" - co kryje się za rankingiem gościnności?

Już po raz czternasty Booking.com przeprowadził globalny plebiscyt "Traveller Review Awards", w którym pod lupę wzięto setki milionów opinii podróżnych z całego świata. W tegorocznej edycji wzięto pod uwagę aż 370 milionów zweryfikowanych recenzji. Uczestnicy oceniali nie tylko standardy zakwaterowania, ale przede wszystkim atmosferę i życzliwość mieszkańców, która - jak się okazuje - ma kluczowe znaczenie dla udanego urlopu.

Montepulciano - włoska perła renesansu na szczycie rankingu

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazło się włoskie Montepulciano. To niewielkie miasteczko w południowej Toskanii, liczące zaledwie 14 tysięcy mieszkańców, urzekło podróżnych z całego globu. Co sprawia, że turyści tak chętnie tu wracają?

Montepulciano zachwyca nie tylko widokami - malowniczo położone na wzgórzu, oferuje zapierające dech panoramy na dolinę Val d'Orcia, z charakterystycznymi, zielonymi pagórkami i szpalerami cyprysów. Jednak to, co najbardziej docenili podróżni, to niezwykła gościnność mieszkańców i atmosfera, która sprawia, że każdy czuje się tu jak u siebie.

Miasto ma bogatą historię - w przeciwieństwie do sąsiednich, średniowiecznych miejscowości, Montepulciano przeżyło swój architektoniczny rozkwit w XVI wieku, za sprawą wybitnych mistrzów renesansu. Spacerując po Piazza Grande, można poczuć się jak na planie filmowym - dosłownie! To właśnie tutaj kręcono słynną scenę z sagi "Zmierzch", z udziałem Edwarda i Belli.

Nie sposób nie wspomnieć o lokalnym winie - Vino Nobile di Montepulciano to jeden z najbardziej cenionych trunków we Włoszech, a degustacje w miejscowych winnicach są obowiązkowym punktem wizyty.

Kłajpeda - bałtycki akcent w światowym rankingu

W pierwszej dziesiątce najbardziej gościnnych miast świata znalazło się także miejsce z naszej części Europy. Na dziesiątym miejscu uplasowała się Kłajpeda - litewski port nad Morzem Bałtyckim. To jedyne miasto z Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnione w tegorocznym zestawieniu.

Kłajpeda zachwyca unikatową architekturą szachulcową - charakterystyczne domy z drewnianymi belkami i jasnym tynkiem stanowią wizytówkę Starego Miasta. Miejscowość najbardziej tętni życiem podczas corocznego Święta Morza, które odbywa się w ostatni weekend lipca. Wówczas Kłajpeda staje się świadkiem barwnej parady statków, odbywają się jarmarki i liczne występy artystyczne, a mieszkańcy zarażają turystów swoim entuzjazmem i otwartością.

Pozostali laureaci - podróż dookoła świata z najlepszą atmosferą

W gronie najbardziej gościnnych miast świata znalazły się miejsca rozsiane po całym globie. Oto pełna pierwsza dziesiątka plebiscytu "Traveller Review Awards 2026":

1. **Montepulciano, Włochy**

2. **Magong, Tajwan**

3. **San Martín de los Andes, Argentyna**

4. **Harrogate, Anglia**

5. **Fredericksburg, Teksas, USA**

6. **Pirenópolis, Brazylia**

7. **Swakopmund, Namibia**

8. **Takayama, Japonia**

9. **Noosa Heads, Australia**

10. **Kłajpeda, Litwa**

Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny klimat - od kolonialnych miasteczek Brazylii, przez japońskie perły ukryte w górach, aż po egzotyczne wybrzeża Australii i Namibii. Łączy je jedno - serdeczność, z jaką witają przyjezdnych.

Co sprawia, że miasto jest gościnne?

Na podstawie opinii podróżnych można wyciągnąć kilka wspólnych wniosków. Najbardziej gościnne miasta to te, gdzie mieszkańcy chętnie dzielą się swoją kulturą, są pomocni i otwarci na przybyszów. To także miejsca, gdzie lokalna społeczność dba o zachowanie tradycji, a jednocześnie potrafi stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę.

Nie bez znaczenia pozostają także walory turystyczne - piękna architektura, wyjątkowe krajobrazy i smaczna kuchnia. Jednak, jak pokazuje ranking, to właśnie ludzie i ich pozytywne nastawienie potrafią zadecydować o sukcesie urlopu.