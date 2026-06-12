​Niższe stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty będą obowiązywać do końca czerwca - wynika z rozporządzenia opublikowanego w piątek. Wydłuża ono także stosowanie cen maksymalnych na stacjach. Z kolei obniżka akcyzy na niektóre paliwa - jak stwierdziło źródło Polskiej Agencji Prasowej zbliżone do resortu finansów - nie zostanie przedłużona.

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Niższy VAT na paliwa do końca czerwca

Na mocy rozporządzenia, które zostało opublikowane w piątek w Dzienniku Ustaw, do końca czerwca będzie obowiązywać obniżona - do 8 proc. - stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa. Podstawowa stawka VAT na te towary wynosiła wcześniej 23 proc.

Wydłużenie o dwa tygodnie stosowania niższej stawki VAT na paliwa oznacza także, że dłużej wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego na stacjach. Nowela ustawy o zapasach ropy naftowej wiąże bowiem obowiązywanie cen maksymalnych z obniżonym VAT-em dla paliw.

Co dalej z akcyzą?

Rządowy pakiet, mający na celu obniżenie cen paliw na stacjach, obejmuje także obniżkę akcyzy do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską - o 29 groszy na litrze benzyny oraz 28 groszy na litrze oleju napędowego,

Obniżka ta obowiązuje do 15 czerwca i do jej przedłużenia konieczna jest publikacja rozporządzenia, dotyczącego stawek akcyzy.

Polska Agencja Prasowa przekazała, powołując się na swoje źródło zbliżone do resortu finansów, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa.

Ceny paliw w weekend

W piątek minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą w Polsce od soboty do poniedziałku. W porównaniu z piątkiem stawki te będą wyższe.

Od soboty do poniedziałku (13-15 czerwca) litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 - 6,58 zł, a diesla - 6,40 zł.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 - 6,55 zł, a diesla - 6,37 zł. Z kolei 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.