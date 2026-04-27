Ewakuacja szkoły podstawowej w Luszowicach koło Dąbrowy Tarnowskiej w Małopolsce. Według wstępnych informacji podczas prowadzonych prac remontowych doszło do uszkodzenia instalacji gazowej w budynku. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Ewakuacja szkoły podstawowej w Luszowicach koło Dąbrowy Tarnowskiej w Małopolsce. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, wstępnie ustalono, że ekipa remontowa najprawdopodobniej uszkodziła instalację gazową w budynku.
Straż pożarna podaje, że wszystkie dzieci zostały ewakuowane i są bezpieczne.
Na miejscu pojawiło się też pogotowie gazowe.
