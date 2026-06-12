​Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że liczba żołnierzy armii rosyjskiej zaangażowanych w działania bojowe na terytorium Ukrainy przekroczyła 700 tysięcy - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe.

Władimir Putin nie zamierza kończy działań zbrojnych w Ukrainie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

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Mamy tam duże zgrupowanie (wojsk - red.) powyżej 700 tysięcy ludzi - powiedział Putin podczas rozmowy z dziennikarzami. Stwierdził również, że Rosja "każdego dnia" odnotowuje postęp w strefie "Specjalnej Operacji Wojskowej". Tak strona rosyjska określa, trwającą od lutego 2022 roku inwazję na Ukrainę.

Putin przyznaje: Ukraińskie ataki są bolesne

Putin stwierdził także, że Rosja pracuje nad rozwojem produkcji bezzałogowców wyposażonych w sztuczną inteligencję. Rosyjski przywódca przyznał, że ukraińskie ataki są bolesne dla rosyjskiej gospodarki, ale "wszystko odbudowuje się szybko". Zapowiedział także zwiększenie liczby ataków na Ukrainę.

Zgodnie z ocenami strony ukraińskiej, jakie przedstawił w marcu naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski, liczba żołnierzy rosyjskich zaangażowanych w działania wojenne na terytorium Ukrainy wynosiła ok. 712 tys. żołnierzy. Ta liczba ulega stopniowemu zwiększeniu (rok wcześniej, według danych HUR, było to ok. 620 tys.)