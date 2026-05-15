Tylko jeden kandydat zgłosił chęć udziału w wyborach prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Wszystko wskazuje, że następcą Adama Małysza zostanie Apoloniusz Tajner, który planuje powrót na stanowisko szefa związku.

Apoloniusz Tajner i Adam Małysz / Grzegorz Momot / PAP

Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego - ogłosiła w piątek federacja. Wybory zaplanowano na 13 czerwca. Otrzymałem szerokie poparcie. Stąd moja decyzja. Nie interesowałem się, czy ktoś inny będzie startował w wyborach - powiedział Tajner.

Tajner: Wtedy też bym kandydował

72-letni Tajner potwierdził, że w przypadku ubiegania się o reelekcję przez ustępującego prezesa Adama Małysza też by kandydował na to stanowisko.

Adam oficjalnie ogłosił, że nie będzie startował na kolejną kadencję . To była niezależna decyzja. Do czwartku (godzina 23.59 - red.) można było składać kandydatury i jako jedyny będę podchodził do wyborów na prezesa - wyjaśnił.

Wymienił duże poparcie, jakie otrzymał ze strony działaczy kilku okręgów: śląsko-beskidzkiego, tatrzańskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego.

Nie trudno było odmówić, bo muszę powiedzieć, że nigdy nie zakładałem, że mogę wrócić do związku. A z drugiej strony czuję się w lepszej dyspozycji psychofizycznej niż cztery lata temu - przyznał, nawiązując do "małego chaosu organizacyjnego w życiu".

Teraz zdaniem posła na Sejm X kadencji (KO) wszystko się uporządkowało i nabrał znowu chęci do pracy. Potwierdził, że ostatnio odmawiał mediom udzielania wypowiedzi, aby to nie miało żadnego wpływu na proces przedwyborczy.

Tajner dobrej myśli

Wiem, z jakimi ludźmi będę pracował, także jestem pełen dobrej myśli. To będzie dynamiczny zespół i spokojnie sobie z tym wszystkim damy radę. To, co trzeba będzie poprawić, to poprawimy. To, co trzeba będzie zmienić, to zmienimy - podkreślił.

Tajner był szkoleniowcem reprezentacji Polski w skokach narciarskich (1999-2004), prowadząc Małysza do najważniejszych trofeów, w tym medali olimpijskich. Później był prezesem PZN (2006-2022). Przed czerwcowymi wyborami nie chciał podzielić się tematami zmian, na których szczególnie mu zależy.

Podkreślił, że funkcję prezesa będzie sprawował społecznie i dokończy mandat posła zawodowego.

Koniec z Sejmem

Tajner powiedział, że nie przewiduje kolejnej kadencji w parlamencie. Z drugiej strony życie go nauczyło, że nigdy nie wiadomo co się wydarzy, bo pojawiają się nowe okoliczności, nowe sytuacje.

Jeszcze na początku tego roku nie zakładałem, że wrócę do PZN-u. Dopiero przed igrzyskami w Mediolanie zaczęły do mnie zgłaszać się osoby, zachęcając do tego, abym kandydował - wyjaśnił.

Jego zdaniem wcześniejsze długie kierowanie związkiem będzie teraz atutem, gdyż "ludzie nie będą czuli jakiegoś ryzyka".

Tajner zapytany, jak po wyborach wolałby, aby się do niego zwracać: "panie pośle, panie trenerze czy panie prezesie" przyznał, że ludziom nieraz miesza się w głowach, ale wybiera ostatnią opcję.