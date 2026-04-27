Minister energii ustalił nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązywać będą we wtorek 28 kwietnia. Ceny wszystkich paliw znów nieznacznie wzrastają.

Ceny paliw codziennie rosną

We wtorek 28 kwietnia za benzynę 95 zapłacimy 6,21 zł. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 6,72 zł, a olej napędowy - 7,12 zł. Oznacza to kolejny dzień wzrostu maksymalnych cen paliw w Polsce.

Od soboty do poniedziałku za benzynę 95 płacimy 6,17 zł, za benzynę 98 - 6,71 zł, a za olej napędowy - 7,01 zł.

W piątek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Letnie paliwo. Ważna zmiana dla kierowców

Oprócz cen, kierowców czeka jeszcze jedna zmiana. Od 1 maja stacje dystrybuować będą letnią wersję paliwa.

W przypadku benzyny różnice sezonowe dotyczą głównie lotności paliwa. Zimowa benzyna zawiera więcej lżejszych frakcji, co ułatwia rozruch silnika nawet podczas dużych mrozów. Dodatkowo, stosowane są specjalne dodatki czyszczące, które chronią układ paliwowy przed zanieczyszczeniami i korozją. Letnia odmiana benzyny charakteryzuje się mniejszą lotnością. Wysoka lotność w cieplejszych miesiącach mogłaby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak eksplozje podczas tankowania.

Diesel jest najbardziej wrażliwy na niskie temperatury. Sprzedaż letniej wersji diesla rozpoczęła się w Polsce już 16 kwietnia.

W przypadku aut z instalacją gazową również stosuje się sezonowe mieszanki.

W Polsce sprzedaż paliw sezonowych jest obowiązkowa i regulowana przez normy PN-EN 590 (olej napędowy) oraz PN-EN 228 (benzyna).

Maksymalne ceny paliw. Codzienne obwieszczenie

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.