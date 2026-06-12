Jest porozumienie krajów Unii Europejskiej w sprawie praw pasażerów. W poniedziałek kompromis muszą jeszcze zatwierdzić eurodeputowani. Jednak z nieoficjalnych informacji dziennikarki RMF FM wynika, że nie będzie z tym problemu. To bardzo dobra wiadomość dla pasażerów. Wypracowane porozumienie utrzymuje m.in. obecny 3-godzinny próg opóźnienia dla odszkodowań.

Pasażerowie na lotnisku / Shutterstock

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Kwota rekompensaty będzie zależeć od długości trasy: 250 euro przy lotach do 1500 km, 400 euro na dystansie od 1500 do 3500 km oraz 600 euro przy najdłuższych połączeniach.

O to toczyła się najbardziej zaciekła batalia, gdyż kraje członkowskie UE, wspierane przez linie lotnicze, chciały wydłużenia tego progu do czterech godzin na trasach europejskich i aż do sześciu przy lotach długodystansowych. Parlament Europejski odpuścił natomiast żądanie waloryzacji stawek o inflację, co oznacza, że w mocy zostają obecne stawki.

Linie lotnicze będą musiały w ciągu 90 godzin poinformować pasażera mailem o możliwości uzyskania odszkodowania. W ten sposób linie będą miały bezpośredni kontakt z pasażerem, a nie z agencjami odszkodowawczymi, które masowo zasypują je roszczeniami. To jest jeszcze punkt sporny dla socjaldemokratów w PE, którzy twierdzą, że w ten sposób pozbawia się konsumenta prawa do usługi prawniczej.

Na stronach internetowych przy zakupie biletu lotniczego cena walizki podręcznej będzie musiała widnieć już w cenie biletu. Jeżeli z niej zrezygnujemy, to cena za bilet będzie niższa. Za darmo będziemy mogli wnieść do samolotu bagaż, który zmieści się pod siedzeniem albo o wymiarach 40X30X15.

Będzie zakaz pobierania opłat za miejsce zajmowane przez rodzinę, która chce usiąść w samolocie razem, obok siebie.

Wykluczono usterki techniczne jako "siłę wyższą" zwalniającą z wypłat odszkodowania, o co także walczyły linie lotnicze. Gdyby pozostał zapis o usterce technicznej, to żaden pasażer nigdy by nie dostał odszkodowania, bo wszystko by było podciągane pod "usterkę" - mówi w rozmowie z RMF FM eurodeputowana KO Elżbieta Łukacijewska. Tu jest absolutnie wygrana PE - dodaje.

Będzie też zakaz anulowania lotu powrotnego, jeśli pasażer nie poleci w pierwszą stronę. Pasażer zachowa prawo do powrotu bez dodatkowych opłat, nawet jeśli spóźni się na pierwszy lot.

Będzie także zakaz pobierania dodatkowych opłat za literówki na karcie pokładowej, nawet do 48 godzin przed odlotem.

Przepisy wejdą w życie po 12 miesiącach od uchwalenia.



