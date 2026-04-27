Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął w czwartek 23 kwietnia. 36-letni poseł Lewicy został potrącony przez 57-letniego kierowcę. Do tragedii doszło na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

Kierowca Mitsubishi został aresztowany. W sobotę sąd zdecydował, że 57-latek będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu 40 tys. zł poręczenia majątkowego. Zażalenie od tej decyzji złoży Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.

Według dotychczasowych ustaleń 57-letni Sosnowiczanin zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji.

57-letni kierowca przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu

Kierowca Mitsubishi ma zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Swoje zachowanie tłumaczył utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem, lub też całkowitą niepamięcią co do przebiegu wypadku. Prokuratura uznała, że te oświadczenia "mogą ustanowić wyłącznie linię obrony", a część wyjaśnień podejrzanego "budzi wątpliwości".

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt, zbierała też środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.