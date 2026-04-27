Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Taką informację przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
- Łukasz Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, potrącony przez 57-letniego kierowcę Mitsubishi.
"Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski" - napisał na portalu X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.