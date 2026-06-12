Magda Linette awansowała do półfinału turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch w Holandii. Polska tenisistka zwyciężyła Turczynkę Zeynep Sonmez 6:4, 6:2. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z "ósemką" Czeszka Barbora Krejcikova, zwyciężczyni French Open w 2021 i Wimbledonu w 2024 roku.

Magda Linette / Teresa Suarez / PAP/EPA

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Magda Linette, 60. w światowym rankingu, spotkanie rozpoczęła od przegranego serwisu. Później z mozołem odrabiała straty. Jeszcze w pierwszej partii dwukrotnie zaliczyła break-pointa, wykorzystując drugiego setbola. Wygrała I seta 6:4.

Druga partia w jej wykonaniu była zdecydowanie lepsza. Klasyfikowana siedem pozycji niżej Sonmez ani razu poważniej nie zagroziła Poznaniance, która awansowała do najlepszej czwórki turnieju.

Polka zrewanżowała się Turczynce za ubiegłoroczną porażkę w 1/8 finału turnieju WTA 500 na twardych kortach w meksykańskiej Meridzie, gdzie skreczowała przy stanie 3:6, 1:3.

Trudna rywalka w półfinale

Rywalką Linette w półfinale będzie Czeszka Krejcikova. Do tej pory zawodniczki zmierzyły się czterokrotnie. Jedyne zwycięstwo Polka zanotowała rok temu w ich ostatnim pojedynku, w pierwszej rundzie turnieju na ziemnej nawierzchni w Strasburgu.

31-letnia Czeszka, choć obecnie znajduje się na 47. miejscu w rankingu WTA, to utytułowana tenisistka. Jest zwyciężczynią French Open 2021 oraz Wimbledonu 2024 w singlu. W deblu wygrywała turnieje wielkoszlemowe w Paryżu (Roland Garros 2018 i 2021), Londynie (Wimbledon 2018 i 2022), Melbourne (Australian Open 2022 i 2023) oraz w Nowym Jorku (US Open 2022). W mikście triumfowała trzykrotnie w Australian Open (2019, 2020, 2021).

Magda Linette jest jedyną Polką, która wystartowała w Holandii w singlu. W meczu o ćwierćfinał pokonała Słowaczkę Mię Pohankovą 6:2, 6:2, a wcześniej Australijkę Kimberly Birrell 2:6, 6:1, 6:2

Wynik ćwierćfinału: Magda Linette (Polska) - Zeynep Sonmez (Turcja) 6:4, 6:2.