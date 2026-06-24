Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Liwiusza Laski na stanowisko prezesa ZUS - poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Laska to dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS oraz dyrektor generalny MRPiPS. Wczoraj odwołano z funkcji dotychczasowego prezesa Zbigniewa Derdziuka.

Liwiusz Laska / Albert Zawada / PAP

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24 czerwca premier Donald Tusk odwołał z funkcji dotychczasowego prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka. Powodem - jak podał Zakład - jest stan zdrowia.

Ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wystąpiła do Rady Nadzorczej ZUS o zaopiniowanie nowego kandydata na prezesa. Po wydaniu pozytywnej opinii ministra wystąpi do premiera o powołanie nowego prezesa.

ZUS poinformował w środę, że kandydatem zatwierdzonym przez RN jest Liwiusz Laska, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS oraz dyrektor generalny MRPiPS.

Kim jest Liwiusz Laska?

Liwiusz Laska jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 do grudnia 2023 roku był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

Zbigniew Derdziuk był prezesem ZUS od 30 kwietnia 2024 r. Zastąpił na tym stanowisku Gertrudę Uścińską.