W Instytucie Geologii przy ulicy Krygowskiego w Poznaniu doszło do wybuchu kwasu solnego. Jedna osoba została ranna - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Strażacy w kombinezonach ochronnych / Shutterstock

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Do wybuchu doszło środę w czasie zajęć w Instytucie Geologii UAM.

Poszkodowana to studentka, która z obrażeniami twarzy, dłoni i przedramion trafiła pod opiekę medyków.

15-osobowa grupa studentów ewakuowała się jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która sprawdza pomieszczenia instytutu.



