Trener siatkarskiej reprezentacji Polski ogłosił powołania na nadchodzący sezon. Na liście Nikoli Grbicia znalazło się 35 zawodników. W szerokim gronie zabrało jednak tak zasłużonych zawodników jak Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek czy Grzegorz Łomacz.

Na liście Grbicia nie ma Bartosza Kurka ani Grzegorza Łomacza

O tym, że kadrę czekają spore zmiany było wiadomo od kilku dni. O zakończeniu występów w biało-czerwonej koszulce poinformował ostatnio wieloletni pierwszy libero reprezentacji Paweł Zatorski. W mediach społecznościowych o rozstaniu z kadrą powiedział też rozgrywający Marcin Janusz.

Z wywiadu, którego TVP Sport udzielił Łukasz Kaczmarek, dowiedzieliśmy się z kolei, że trener Grbić nie planuje skorzystać z usług doświadczonego atakującego. Kaczmarek w poprzednim sezonie poprosił Grbicia o przerwę w kadrze, podobnie zrobił Grzegorz Łomacz, którego nie ma na dzisiejszej liście. W 2025 roku w zespole narodowym nie oglądaliśmy też Mateusza Bieńka. Środkowy otrzymał czas na podreperowanie zdrowa. Teraz wraca do reprezentacji.

Wielki powrót do zespołu Grbicia zaliczy Mikołaj Sawicki. Siatkarz w maju 2025 został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu antydopingowego. 13 kwietnia Polska Agencja Antydopingowa poinformowała po dodatkowych analizach laboratoryjnych, że "uzyskane rezultaty stanowią podstawę do umorzenia postępowania".

Serb, mając na horyzoncie igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku, szuka dla kadry perspektywicznych graczy. Widać to chociażby na pozycji rozgrywającego. Oprócz doświadczonych Marcina Komendy i Jana Firleja, powołanie otrzymali Marcel Bakaj (21 lat), Błażej Bień (20 lat), Jakub Przybyłkowicz (16 lat), Sergiusz Serafin (21 lat).

Atakujący:

Bartłomiej Bołądź

Dawid Dulski

Wojciech Gajek

Bartosz Gomułka

Aliaksei Nasevich

Kewin Sasak

Przyjmujący:

Tomasz Fornal

Michał Gierżot

Michał Grabek

Jakub Kiedos

Wilfredo Leon

Mikołaj Sawicki

Kamil Semeniuk

Artur Szalpuk

Jakub Szymański

Aleksander Śliwka

Bartosz Zych

Środkowi:

Mateusz Bieniek

Szymon Jakubiszak

Jakub Kochanowski

Bartłomiej Lemański

Jakub Majchrzak

Adrian Markiewicz

Jakub Nowak

Mateusz Nowak

Mateusz Poręba

Rozgrywający:

Marcel Bakaj

Błażej Bień

Jan Firlej

Marcin Komenda

Jakub Przybyłkowicz

Sergiusz Serafin

Libero:

Jakub Ciunajtis

Bartosz Fijałek

Maksymilian Granieczny

Maksym Kędzierski

Jakub Popiwczak



