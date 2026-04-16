Trener siatkarskiej reprezentacji Polski ogłosił powołania na nadchodzący sezon. Na liście Nikoli Grbicia znalazło się 35 zawodników. W szerokim gronie zabrało jednak tak zasłużonych zawodników jak Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek czy Grzegorz Łomacz.
- Informacje ze świata sportu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
O tym, że kadrę czekają spore zmiany było wiadomo od kilku dni. O zakończeniu występów w biało-czerwonej koszulce poinformował ostatnio wieloletni pierwszy libero reprezentacji Paweł Zatorski. W mediach społecznościowych o rozstaniu z kadrą powiedział też rozgrywający Marcin Janusz.
Z wywiadu, którego TVP Sport udzielił Łukasz Kaczmarek, dowiedzieliśmy się z kolei, że trener Grbić nie planuje skorzystać z usług doświadczonego atakującego. Kaczmarek w poprzednim sezonie poprosił Grbicia o przerwę w kadrze, podobnie zrobił Grzegorz Łomacz, którego nie ma na dzisiejszej liście. W 2025 roku w zespole narodowym nie oglądaliśmy też Mateusza Bieńka. Środkowy otrzymał czas na podreperowanie zdrowa. Teraz wraca do reprezentacji.
Wielki powrót do zespołu Grbicia zaliczy Mikołaj Sawicki. Siatkarz w maju 2025 został tymczasowo zawieszony po pozytywnym wyniku testu antydopingowego. 13 kwietnia Polska Agencja Antydopingowa poinformowała po dodatkowych analizach laboratoryjnych, że "uzyskane rezultaty stanowią podstawę do umorzenia postępowania".
Serb, mając na horyzoncie igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku, szuka dla kadry perspektywicznych graczy. Widać to chociażby na pozycji rozgrywającego. Oprócz doświadczonych Marcina Komendy i Jana Firleja, powołanie otrzymali Marcel Bakaj (21 lat), Błażej Bień (20 lat), Jakub Przybyłkowicz (16 lat), Sergiusz Serafin (21 lat).
Atakujący:
- Bartłomiej Bołądź
- Dawid Dulski
- Wojciech Gajek
- Bartosz Gomułka
- Aliaksei Nasevich
- Kewin Sasak
Przyjmujący:
- Tomasz Fornal
- Michał Gierżot
- Michał Grabek
- Jakub Kiedos
- Wilfredo Leon
- Mikołaj Sawicki
- Kamil Semeniuk
- Artur Szalpuk
- Jakub Szymański
- Aleksander Śliwka
- Bartosz Zych
Środkowi:
- Mateusz Bieniek
- Szymon Jakubiszak
- Jakub Kochanowski
- Bartłomiej Lemański
- Jakub Majchrzak
- Adrian Markiewicz
- Jakub Nowak
- Mateusz Nowak
- Mateusz Poręba
Rozgrywający:
- Marcel Bakaj
- Błażej Bień
- Jan Firlej
- Marcin Komenda
- Jakub Przybyłkowicz
- Sergiusz Serafin
Libero:
- Jakub Ciunajtis
- Bartosz Fijałek
- Maksymilian Granieczny
- Maksym Kędzierski
- Jakub Popiwczak