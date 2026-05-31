​Iga Świątek przegrała w dwóch setach z ukraińską tenisistką Martą Kostiuk w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka tym samym zakończyła swój udział w turnieju rozgrywanym na kortach w Paryżu.

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek w dzień swoich 25. urodzin odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. W niedzielę w Paryżu polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk (nr 15.) 5:7, 1:6.

Świątek triumfowała na kortach im. Rolanda Garros w latach 2020 i 2022-24. W poprzedniej edycji odpadła w półfinale. Zakończenie rywalizacji w 1/8 finału to wyrównanie jej najsłabszego wyniku we French Open z 2019 roku, kiedy debiutowała w seniorskiej rywalizacji w stolicy Francji.

Natomiast niespełna 24-letnia Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska, dopiero drugi raz w karierze wystąpi w wielkoszlemowym ćwierćfinale. W 2024 roku na tym etapie zakończyła Australian Open. Szybkie odpadnięcie nie będzie miało dla Świątek większych konsekwencji rankingowych. W kolejnym notowaniu nadal będzie trzecia, za Białorusinką Aryną Sabalenką i Kazaszką Jeleną Rybakiną.

Wynik meczu 3. rundy:

Marta Kostiuk (Ukraina, 15) - Iga Świątek (Polska, 3) 7:5, 6:1.