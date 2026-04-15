Politechnika Krakowska planuje wielką inwestycję w Czyżynach. Za około 40 milionów złotych powstanie tam nowoczesny klub studencki Kwadrat 2.0, który ma stać się sercem kulturalno-społecznego życia nie tylko dla studentów, ale także mieszkańców Krakowa.

W środę podpisano kluczową umowę pomiędzy Politechniką Krakowską a pracownią architektoniczną SAO Architecture. Na mocy tej darowizny, uczelnia otrzyma pełną dokumentację projektową oraz autorskie prawa majątkowe do projektu o wartości 1,35 mln zł. To ważny krok na drodze do realizacji inwestycji.

Kwadrat 2.0 - miejsce dla wszystkich

Nowy klub powstanie tuż obok istniejącego od lat 90. klubu Kwadrat, który - jak podkreślają władze uczelni - jest już wyeksploatowany i zbyt mały.

Kwadrat 2.0 będzie nie tylko ośrodkiem kultury akademickiej, ale sercem społeczno-kulturalnego życia tej części Krakowa. Stworzymy tu miejsce sąsiedzkiej integracji przez kulturę, naukę i sport - podkreślił na konferencji prasowej rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Szarata.

Nowoczesne funkcje i przestrzenie

W planach jest, aby na poziomie -1 nowego budynku znalazła się strzelnica, a sam poziom był przystosowany do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia.

W klubie organizowane będą koncerty, wystawy, pokazy filmowe, lekcje tańca oraz spotkania naukowe i literackie.

Główna sala pomieści od 1000 do 1200 osób. Przestrzenie budynku mają być dostępne także dla rady dzielnicy Czyżyny i wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Inwestycje w Czyżynach

Politechnika Krakowska jest właścicielem ponad 50 hektarów w tej części miasta. Znajdują się tam już wydziały Mechaniczny oraz Inżynierii Materiałowej i Fizyki, a w przyszłości dołączy do nich Wydział Informatyki i Matematyki. Uczelnia planuje także budowę hali sportowej, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców.



Władze Politechniki Krakowskiej liczą, że nowy klub zostanie oddany do użytku w ciągu dwóch, trzech lat. Inwestycja ma szansę stać się nowym centrum integracji i aktywności dla całej społeczności Czyżyn oraz całego Krakowa.