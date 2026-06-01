Od dziś w Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. „Po 4 latach walki o spokój, bezpieczeństwo i ciszę nocną dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy mamy to” – ogłosili w mediach społecznościowych aktywiści z organizacji Miasto jest Nasze.

Co oznacza nocna prohibicja w Warszawie?

Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje w całym mieście w godzinach 22.00-6.00. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina.

Warto podkreślić, że zakaz nie obejmuje lokali takich jak restauracje czy puby. Tam - tak jak do tej pory - w nocy będzie można kupić alkohol i wypić go na miejscu.

Jak przypomina warszawski ratusz, w konsultacjach społecznych dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu udział wzięło blisko 9 tys. osób.

"Ponad 80 proc. uczestników opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczeń. Najczęściej wskazywanymi powodami były kwestie bezpieczeństwa, ciszy nocnej i ograniczenia zakłóceń porządku publicznego" - wyjaśniono w komunikacie.

Władze stolicy zapowiadają, że po roku zostanie przygotowana ewaluacja wprowadzonych zmian. Miasto będzie też analizować dane od służb i zbierać opinie mieszkańców.

Od 1 listopada 2025 r. nocna prohibicja została pilotażowo wprowadzona w dwóch dzielnicach stolicy: w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Władze miasta informują, że po tej decyzji zaobserwowano spadek liczby nocnych zdarzeń wymagających interwencji.

W jakich miastach obowiązuje nocna prohibicja?

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów. Nocna prohibicja obowiązuje też m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie.

Niektóre samorządy - m.in. Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała, Kielce - ograniczyły sprzedaż alkoholu tylko w śródmieściu, na starówce.



Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole.