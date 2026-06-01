Francuska marynarka wojenna dokonała abordażu kolejnego tankowca objętego międzynarodowymi sankcjami, który wypłynął z Rosji - poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron. Do przejęcia jednostki doszło na otwartych wodach Oceanu Atlantyckiego.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w poniedziałek, że dzień wcześniej francuska marynarka wojenna przejęła kolejny tankowiec pochodzący z Rosji.

Statek handlowy, który nazywa się Tagor, jest objęty międzynarodowymi sankcjami. VesselFinder, serwis umożliwiający śledzenie ruchu statków na całym świecie w czasie rzeczywistym, podaje, że Tagor pływa obecnie pod banderą Madagaskaru.

"Operacja ta została przeprowadzona na Oceanie Atlantyckim, na otwartych wodach, przy wsparciu kilku partnerów, w tym Wielkiej Brytanii, i w ścisłym poszanowaniu prawa" - przekazał francuski przywódca.

"Jest niedopuszczalne, by statki omijały sankcje międzynarodowe, naruszały prawo morza i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad czterech lat" - podkreślił Emmanuel Macron. Zapewnił o "niezmiennej i pełnej determinacji" postawie jego kraju w tej sprawie.

Zaznaczył, że statki, które "nie przestrzegają najbardziej elementarnych zasad żeglugi", stanowią również zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska.

Walka z rosyjską flotą cieni

Emmanuel Macron w poprzednich miesiącach zapowiadał, że chce zwiększyć presję na rosyjską flotę cieni. W drugiej połowie stycznia Francja zatrzymała na Morzu Śródziemnym tankowiec Grinch , objęty zachodnimi sankcjami. Później, w drugiej połowie marca, francuska marynarka wojenna przejęła na tym samym akwenie tankowiec Deyna .

Flota cieni to potoczne określenie na flotę tankowców przewożących rosyjską ropę naftową, które działają poza oficjalnymi systemami monitoringu i często ukrywają swoją trasę oraz właścicieli. Statki te omijają sankcje, korzystając z wyłączonych transponderów, zmieniając bandery i przekazując ropę na morzu, by utrudnić śledzenie ładunku.

Unijna lista floty cieni obejmuje około 590 statków.