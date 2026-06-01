Francuska marynarka wojenna dokonała abordażu kolejnego tankowca objętego międzynarodowymi sankcjami, który wypłynął z Rosji - poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron. Do przejęcia jednostki doszło na otwartych wodach Oceanu Atlantyckiego.
Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w poniedziałek, że dzień wcześniej francuska marynarka wojenna przejęła kolejny tankowiec pochodzący z Rosji.
Statek handlowy, który nazywa się Tagor, jest objęty międzynarodowymi sankcjami. VesselFinder, serwis umożliwiający śledzenie ruchu statków na całym świecie w czasie rzeczywistym, podaje, że Tagor pływa obecnie pod banderą Madagaskaru.
"Operacja ta została przeprowadzona na Oceanie Atlantyckim, na otwartych wodach, przy wsparciu kilku partnerów, w tym Wielkiej Brytanii, i w ścisłym poszanowaniu prawa" - przekazał francuski przywódca.
"Jest niedopuszczalne, by statki omijały sankcje międzynarodowe, naruszały prawo morza i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad czterech lat" - podkreślił Emmanuel Macron. Zapewnił o "niezmiennej i pełnej determinacji" postawie jego kraju w tej sprawie.
Zaznaczył, że statki, które "nie przestrzegają najbardziej elementarnych zasad żeglugi", stanowią również zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska.
Emmanuel Macron w poprzednich miesiącach zapowiadał, że chce zwiększyć presję na rosyjską flotę cieni. W drugiej połowie stycznia Francja zatrzymała na Morzu Śródziemnym tankowiec Grinch, objęty zachodnimi sankcjami. Później, w drugiej połowie marca, francuska marynarka wojenna przejęła na tym samym akwenie tankowiec Deyna.
Flota cieni to potoczne określenie na flotę tankowców przewożących rosyjską ropę naftową, które działają poza oficjalnymi systemami monitoringu i często ukrywają swoją trasę oraz właścicieli. Statki te omijają sankcje, korzystając z wyłączonych transponderów, zmieniając bandery i przekazując ropę na morzu, by utrudnić śledzenie ładunku.
Unijna lista floty cieni obejmuje około 590 statków.