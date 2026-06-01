​Przez zbyt małą frekwencję niedzielne referendum ws. odwołania burmistrz Krzyża Wielkopolskiego Marty Kubiak okazało się nieważne. Spośród 1649 oddanych ważnych głosów, za odwołaniem burmistrz opowiedziało się 1582 mieszkańców.

"Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż wymagane 3/5 liczby tj. 1872 osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu wyniosła 1660. Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego nie został odwołany" - podano w komunikacie pilskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

W kwietniu o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrz przed upływem kadencji wystąpili mieszkańcy Krzyża Wielkopolskiego.

Organizatorzy referendum zarzucali Marcie Kubiak m.in. niewywiązywanie się z obietnic wyborczych, nieskuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz dużą rotację pracowników w urzędzie miasta i gminy. Głosowanie w tej sprawie wyznaczono na niedzielę 31 maja.

Marta Kubiak była posłanką PiS w Sejmie VIII kadencji. W 2024 r. jako kandydatka nienależąca do żadnej partii wygrała wybory na burmistrza Krzyża Wlkp., zdobywając w drugiej turze 1641 głosów, tj. ponad 53 proc.