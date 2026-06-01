Już od środy 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia będą musiały obowiązkowo nosić kaski ochronne podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub innymi urządzeniami transportu osobistego. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego i są odpowiedzią na alarmujące statystyki wypadków.

Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł - zapłacą go opiekunowie dziecka.

Kto będzie musiał obowiązkowo używać kasku?

Od środy, 3 czerwca 2026 roku, w życie wchodzą ważne zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, każdy kierujący rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 lat, będzie musiał podczas jazdy używać kasku ochronnego spełniającego odpowiednie warunki techniczne.

Za brak kasku grozi sto złotych mandatu. Zapłacą go opiekunowie dziecka. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat - podkreśla kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Kask nie zawsze obowiązkowy dla dzieci

Nowe przepisy przewidują również wyjątki. Obowiązek noszenia kasku nie dotyczy dzieci przewożonych w foteliku bezpieczeństwa lub rowerze wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku. Zwolnienie obejmuje także sytuacje, gdy dziecko korzysta z pasów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami.

Warto pamiętać, że dzieci do 7. roku życia mogą być przewożone na rowerze lub rowerze z napędem tylko wtedy, gdy mają założony kask ochronny oraz znajdują się na dodatkowym siodełku lub w foteliku rowerowym spełniającym odpowiednie normy techniczne.

"Rewolucja w mikromobilności"

Nowelizacja przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem dzieci korzystających z hulajnóg i rowerów. Instytut Transportu Samochodowego określił te zmiany mianem "rewolucji w mikromobilności". Dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS pokazują, że liczba wypadków z udziałem e-hulajnóg wzrosła z 543 w 2022 roku do 1158 w 2025 roku. Liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się z 3 do 11, a liczba ciężko rannych z 162 do 358.

Jak wynika z badań ITS, stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70 proc., a w przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40 proc. Co istotne, badania ESRA3 pokazują, że niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80 proc. Nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników rowerów, e-hulajnóg i UTO, którzy w zderzeniu z pojazdem są narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć - mówi Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Policja zachęca wszystkich do korzystania z kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą

Nowelizacja przepisów to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na polskich drogach. Policja i eksperci zachęcają do korzystania z kasków także przez dorosłych. Podkreślają, że odpowiednie zabezpieczenia mogą uratować życie.

Policja przypomina również o innych zmianach w przepisach - od 3 marca obowiązuje zakaz kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzenia transportu osobistego (np. segway, deskorolka elektryczna) przez dzieci do 13. roku życia.

Zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej / Mateusz Krymski / PAP

Jak wybrać i założyć kask dla dziecka?

Wybierając kask, zwróć uwagę na poniższe punkty:

Kask powinien być dobrze dopasowany - nie może być ani za luźny, ani za ciasny.

Musi posiadać odpowiednie atesty i być wykonany z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości.

Kask powinien zakrywać czoło - nie może być zsunięty do tyłu.

Kask jest dobrze założony, gdy:



Przylega do głowy, nie przesuwa się na boki ani do przodu/tyłu.

Pasek pod brodą jest zapięty i dobrze dociągnięty - nie może być zbyt luźny.

Kask zakrywa czoło, a nie jest zsunięty na tył głowy.

Najczęściej popełniane błędy przy zakładaniu kasku to:



Kask zsunięty na tył głowy - nie chroni wtedy czoła.

Pasek pod brodą zbyt luźny - kask może spaść podczas upadku.

Kask założony na czapkę lub kaptur - nie przylega wtedy do głowy.

Kask powinien być zawsze zapięty. Nie należy zakładać kasku na czapkę z daszkiem, kaptur czy inne nakrycia głowy. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny kasku - pęknięcia lub uszkodzenia dyskwalifikują go z dalszego użycia.

Jak prawidłowo wybrać kask? / Mateusz Krymski / PAP

Podczas uderzenia kask je amortyzuje, rozprasza siłę uderzenia na większą powierzchnię. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko poważnych urazów czaszki.