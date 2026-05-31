Kraków ma nowy klub w piłkarskiej elicie. Wieczysta Kraków oficjalnie przypieczętowała awans do PKO BP Ekstraklasy. Żółto-czarni dokonali rzeczy bezprecedensowej - jako beniaminek pierwszej ligi zapewnili sobie historyczną promocję na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce.

Piłkarze Wieczystej Kraków Mikkel Maigaard (L) i Lucas Piazon (C) oraz Szymon Bartlewicz (P) z Chrobrego Głogów podczas finału baraży o awans do Ekstraklasy / Łukasz Gągulski / PAP

Piłkarze Wieczystej pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2:1 (1:1) w finale barażowym i po raz pierwszy w historii awansowali do ekstraklasy.

Wcześniej bezpośrednią promocję z 1. ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.

Bramki dla gospodarzy w niedzielny wieczór zdobyli Lisandro Semedo w 30. minucie i Stefan Feiertag (56.), a dla Chrobrego, który prowadził od 14. minuty, Myrosław Mazur.

W czwartkowych półfinałach barażowych Wieczysta, również w roli gospodarza, wygrała z Polonią Warszawa 3:2, natomiast Chrobry pokonał u siebie w rzutach karnych ŁKS Łódź 5-4. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1.

Z ekstraklasy spadły Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.