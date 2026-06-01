Prokuratura Rejonowa Radom–Wschód skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi gminy Jedlińsk pod Radomiem, Kamilowi D. Według śledczych, w latach 2018–2023 samorządowiec miał żądać od dyrektorów podległych mu placówek – szkół, przedszkola oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków i urzędników. Celem miało być zyskanie ich przychylności dla gminy.

Wójt Jedlińska oskarżony o przywłaszczenie pieniędzy na prezenty dla polityków (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jak ustaliła prokuratura, upominki nie były jednak kupowane, a gotówka - w sumie co najmniej 11,8 tys. zł - miała trafiać bezpośrednio do wójta. Takie zeznania złożyli świadkowie w śledztwie.

Kamil D., pełniący funkcję wójta od 2014 roku i związany z Prawem i Sprawiedliwością, nie przyznał się do winy. W obszernych wyjaśnieniach zaprzeczył zarzutom, twierdząc, że został pomówiony.

Po przedstawieniu zarzutów opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym określił sprawę jako "oszczerstwa i fałszywe oskarżenia", sugerując, że stoi za nimi środowisko powiązane z przegranym komitetem wyborczym w ostatnich wyborach samorządowych.

Za zarzucane przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.