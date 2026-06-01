Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami i intensywnymi opadami dla większości kraju. Alerty obowiązują od południa w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla dwunastu województw

IMGW objął ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami województwa: mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie oraz częściowo pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie i podkarpackie.

Na tych terenach prognozowane są burze z opadami deszczu do 35 mm i porywami wiatru do 85 km/h. Alerty obowiązują od południa do godziny 19:00 w poniedziałek.

Silny deszcz z burzami w czterech województwach

Do godziny 15:00 w poniedziałek aktywne pozostają ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla części województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Prognozowane są intensywne opady deszczu, którym mogą towarzyszyć burze z opadami nawet do 60 mm.

Alerty hydrologiczne dla pięciu województw

Na obszarach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Ostrzeżenia utrzymają się do godzin wieczornych w poniedziałek.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.