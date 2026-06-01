Czy duży pożar lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu to efekt podpalenia? "Nie chciałbym się jednoznacznie wypowiadać na ten temat" - mówił w Radiu RMF24 Wiesław Leśniakiewicz - wiceminister spraw wewnętrznych. Przyznał, że wykrywalność sprawców w przypadku podpaleń lasów nie jest zbyt wysoka.

Myślę, że dochodzenie policyjne pod nadzorem prokuratury wskaże prawdziwą sytuację, z którą mogliśmy mieć do czynienia. Co prawda są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że to nie było jakieś zaprószenie ognia, ale dajmy szansę policjantom - mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w Radiu RMF24.

"Gorsza sytuacja jest w lasach prywatnych"

Lasy państwowe są dobrze utrzymane z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Gorsza sytuacja jest w lasach prywatnych - przyznał gość Radia RMF24. Wiesław Leśniakiewicz ocenił, że prywatni właściciele nie utrzymują lasów w takim stanie, który zmniejszałby ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru. Jak tłumaczył, chodzi m.in. o usuwanie suchego drzewostanu i utrzymywanie dróg.

Bywa, że lasy prywatne stanowią poważne zagrożenie. To bardzo często wynika z nagromadzonej ilości materiału palnego - opisywał gość Piotra Salaka. Jak dodał, często problemem jest też fakt, że dany las ma wielu właścicieli i brakuje kogoś, kto pełniłby rolę gospodarza i dbał o utrzymanie go w odpowiednim stanie.

Leśniakiewicz o ewakuowanych mieszkańcach i zniszczonym wozie strażackim

Czy ewakuowani po pożarze lasu na Mazowszu wrócili już do swoich domów? Tak, oni już następnego dnia byli u siebie. Zagrożenie było dla miejscowości Ołdakowizna. Ewakuację przeprowadzono prewencyjnie - mówił w Radiu RMF24 Wiesław Leśniakiewicz.

Wiceszef MSWiA dodał, że problemem były m.in. dymy pożarowe, które przeszkadzały okolicznym mieszkańcom w codziennym funkcjonowaniu.

Leśniakiewicz przyznał również, że jeden z pojazdów biorących udział w akcji został całkowicie zniszczony. Pytany o 53-letni samochód Ochotniczej Straży Pożarnej zapewnił, że jednostka nie zostanie pozostawiona bez wsparcia.

Na pewno postaramy się wzmocnić tę jednostkę jakimś pojazdem, który będzie przesunięty być może z innej jednostki OSP - zapowiedział.

Dlaczego strażacy nie mają własnych samolotów?

W rozmowie pojawił się także temat walki z pożarami wierzchołkowymi, które należą do najtrudniejszych do opanowania. Leśniakiewicz podkreślał, że najskuteczniejsze są w tej sytuacji samoloty.

Pytany o brak własnej floty lotniczej straży pożarnej tłumaczył, że bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest współpraca z policją. Jak przypomniał, policyjne śmigłowce Black Hawk były kupowane również z myślą o działaniach gaśniczych.

One były również kupowane z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska po to, żeby mogły być użyte do gaszenia pożarów lasów, co się zresztą aktualnie dzieje - zaznaczył wiceszef MSWiA.

Ważne pytania o sytuację MOPR-u

Piotr Salak zapytał swojego gościa także o sytuację Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które od lat domaga się zmian w systemie finansowania. Leśniakiewicz nie zgodził się z zarzutami, że organizacja nie otrzymała środków publicznych. Oni już w tym roku otrzymali środki od wojewody, podpisali stosowne porozumienia - powiedział.

Jak wyjaśnił wiceszef MSWiA, obecny model zakłada finansowanie ratownictwa wodnego przez wojewodów, którzy współpracują z wieloma organizacjami.

Mamy 186 organizacji, które zajmują się ratownictwem wodnym. Ta służba jest jedną z tych 186 - zaznaczył.

Wiceminister przyznał jednak, że system może wymagać zmian. Jeśli zastanawiamy się, jaki wariant przyjąć, żeby był skuteczny z punktu widzenia zabezpieczenia dużych akwenów w naszym kraju, to być może trzeba będzie zmienić prawo w tym zakresie, żebyśmy mieli regulację jednoznaczną - stwierdził.

Daleki jestem od centralizacji. Centralizacja nie jest najlepszym efektem zarządzania zasobami - zastrzegł Leśniakiewicz.