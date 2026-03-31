To najważniejszy mecz polskiej kadry w tym roku. Biało-Czerwoni walczą w Sztokholmie z reprezentacją Szwecji o udział w mistrzostwach świata. Do pierwszego składu wrócili Nikola Zalewski i Karol Świderski.

Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Od formy tych piłkarzy będzie dzisiaj dużo zależało

Podopieczni Jana Urbana walczą w finale baraży o awans do mistrzostw świata, które latem wspólnie zorganizują USA, Kanada i Meksyk. To bezsprzecznie najważniejszy mecz w tym roku polskich piłkarzy.

Biało-Czerwoni mierzą się z reprezentacją Szwecji na ich terenie - w Sztokholmie. Statystyka nie jest po naszej stronie. Ostatni raz na tej ziemi triumfowaliśmy prawie 100 lat temu, bo

w 1930 roku.

Selekcjoner Jan Urban przygotował zmiany w wyjściowej "jedenastce" względem meczu z Albanią.

Oto skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją:

Kamil Grabara - Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior - Matty Cash, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Karol Świderski, Robert Lewandowski (kapitan).