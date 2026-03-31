To najważniejszy mecz polskiej kadry w tym roku. Biało-Czerwoni walczą w Sztokholmie z reprezentacją Szwecji o udział w mistrzostwach świata. Do pierwszego składu wrócili Nikola Zalewski i Karol Świderski.

Podopieczni Jana Urbana walczą w finale baraży o awans do mistrzostw świata, które latem wspólnie zorganizują USA, Kanada i Meksyk. To bezsprzecznie najważniejszy mecz w tym roku polskich piłkarzy.

Biało-Czerwoni mierzą się z reprezentacją Szwecji na ich terenie - w Sztokholmie. Statystyka nie jest po naszej stronie. Ostatni raz na tej ziemi triumfowaliśmy prawie 100 lat temu, bo 

w 1930 roku. 

Selekcjoner Jan Urban przygotował zmiany w wyjściowej "jedenastce" względem meczu z Albanią.

Oto skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją: 

Kamil Grabara - Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior - Matty Cash, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Karol Świderski, Robert Lewandowski (kapitan).

Tak zagra Szwecja:

Kristoffer Nordfeldt - Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindeloef (kapitan), Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga, Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, Benjamin Nygren, Viktor Gyokeres.

Pierwsza piłka na Roberta Lewandowskiego w pole karnego Szwedów. Bez efektów. Chwilę później rzut rożny dla Biało-Czerwonych po akcji Jakuba Kamińskiego - także bez powodzenia. Dobry początek naszych piłkarzy w Sztokholmie.

Pierwsze minuty w wykonaniu gospodarzy dość statyczne. Szwedzi póki co nie zagrozili bramce strzeżonej przez Kamila Grabarę. Dośrodkowanie w nasze pole karne, ale bez - na szczęście - bez adresata. Sporo starć Polaków z szwedzkimi piłkarzami. Drużyna ze Skandynawii słyną z zdecydowanej gry i od początku tego spotkania to potwierdza.

Po początkowej przewadze Polaków, obraz gry się nieco wyrównał. Szwedzi raz po raz starają się przerzucić ciężar gry pod pole karnego Polaków. W pierwszych 10. minutach meczu nie stworzyli sobie jednak żadnej sytuacji do zdobycia gola pod naszą bramką. 

Żmudnie budowany atak pozycyjny znalazł drogę w pole karne Szwedów, ale Matty Cash próbując oddać strzał na bramkę trafił piłkę w swoją rękę. Sędzia to wychwycił i przerwał nasz atak. 

