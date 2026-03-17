PSG za silne dla Chelsea. Piłkarski nokaut na Stamford Bridge

Jeszcze dwie drużyny, oprócz Sportingu, stanęły we wtorek przed koniecznością odrobienia trzybramkowej straty, ale obie nie dały rady. Chelsea Londyn po porażce w Paryżu 2:5, u siebie uległa 0:3. Już w pierwszym kwadransie bramki dla gości zdobyli Chwicza Kwaracchelia i Bradley Barcola. W drugiej połowie z gola cieszył się Senny Mayulu.

Cudu nie było. Real ponownie lepszy od Manchesteru City

Natomiast Manchester City w ubiegłym tygodniu przegrał na wyjeździe z Realem Madryt 0:3. W rewanżu podopieczni trenera Josepa Guardioli dość szybko dodatkowo skomplikowali sobie zadanie. W 20. minucie Bernardo Silva ręką zatrzymał piłkę zmierzającą do bramki, za co został ukarany czerwoną kartką. Chwilę później rzut karny i tak na gola zamienił Vinicius Junior.

W 41. minucie wyrównał Erling Haaland, ale ostatecznie gospodarze nie byli nawet blisko odrobienia straty. W końcówce zwycięstwo "Królewskim" 2:1 dał Vinicius Junior.

Pozostałe mecze odbędą się w środę:

Barcelona - Newcastle United (1:1 w pierwszym meczu), Bayern Monachium - Atalanta Bergamo (6:1), Liverpool - Galatasaray Stambuł (0:1) i Tottenham Hotspur - Atletico Madryt (2:5).