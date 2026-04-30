​Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianni Infantino potwierdził w czwartek, że Iran weźmie udział w tegorocznych mistrzostwach świata i rozegra zgodnie z planem trzy mecze grupowe w Stanach Zjednoczonych. Wraz z USA turniej zorganizują Meksyk i Kanada.

Prezydent FIFA potwierdził udział Iranu w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku

Gianni Infantino potwierdził w czwartek, że reprezentacja Iranu wystąpi na zbliżającym się tegorocznym mundialu. Na początek chcę jednoznacznie potwierdzić, że Iran oczywiście weźmie udział w mistrzostwach Świata FIFA 2026. I oczywiście zagra w Stanach Zjednoczonych - oświadczył Infantino, otwierając Kongres FIFA w Vancouver.

Mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn, odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku. W Kongresie FIFA biorą udział przedstawiciele 210 z 211 państw członkowskich. Jako jedyna nie uczestniczy w obradach delegacja Iranu. Powodem, jak twierdzą irańskie media, było obraźliwe zachowanie urzędników imigracyjnych po przybyciu delegacji na lotnisko w Toronto.

Z kolei według agencji Reutera, dwóch członków delegacji irańskiej otrzymało pozwolenie na udział w kongresie FIFA, ale postanowiło zrezygnować. Powodem takiej decyzji miała być odmowa wjazdu na teren Kanady trzeciego z przedstawicieli Iranu.

Udział Iranu w mundialu stał się problematyczny, od kiedy w lutym wojnę z tym krajem rozpoczęły Stany Zjednoczone i Izrael. Spekulowano nawet o zorganizowaniu dodatkowych gier, które miałaby wyłonić zastępcę Iranu. Otworzyło by to ponowną drogę na mundial m.in. dla Polski, która przegrała finał baraży ze Szwecją i na mistrzostwach świata nie wystąpi. Iran ma rozegrać dwa mecze fazy grupowej w Inglewood w Kalifornii i jeden w Seattle, a FIFA odrzuciła wniosek o zmianę ich lokalizacji.