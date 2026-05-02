Prof. Dariusz Dudek, doradca Karola Nawrockiego, najpewniej stanie na czele Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Jej powołanie zapowiedział w piątek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W niedzielę - podczas obchodów z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja - powołani zostaną pierwsi członkowie Rady.

Prof. Dariusz Dudek (drugi z prawej) - według naszych ustaleń to on najprawdopodobniej stanie na czele Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie (Zdjęcie ilustracyjne) / Paweł Wodzyński / East News

Kancelaria Prezydenta RP zapowiedziała, że poza ekspertami, głównie konstytucjonalistami, we wspomnianym gremium znajdą się przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich .

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Radkowski, na pewno zasiądzie tam Paweł Kukiz, który od dawna postuluje zmianę konstytucji.

Z puli prezydenckiej w Radzie znajdzie się Krzysztof Szczucki. Choć to polityk PiS, to od miesiąca jest zawieszony w partii za swoje wypowiedzi o tym - o ironio - że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Do Rady z pewnością przystąpią posłowie Konfederacji. To w tym ugrupowaniu najczęściej mówiło się o potrzebie resetu konstytucyjnego. Wśród nazwisk wymienia się: Przemysława Wiplera, Michała Wawra czy Grzegorza Płaczka.

Większość klubów deklaruje, że do dziś zaproszeń z Pałacu Prezydenckiego nie dostała. Rzecznik Karola Nawrockiego odpowiada, że wysłano je w czwartek.

Lewica i Koalicja Obywatelska nie zamierzają nikogo zgłaszać do prezydenckiej Rady, bo - jak usłyszał nasz dziennikarz - głowa państwa sama łamie konstytucję.

Podobnie mówią w klubie Polski 2050 i Centrum. PSL jeszcze nie zdecydował, czeka na zaproszenie.