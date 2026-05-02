Prof. Dariusz Dudek, doradca Karola Nawrockiego, najpewniej stanie na czele Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Jej powołanie zapowiedział w piątek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W niedzielę - podczas obchodów z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja - powołani zostaną pierwsi członkowie Rady.
Kancelaria Prezydenta RP zapowiedziała, że poza ekspertami, głównie konstytucjonalistami, we wspomnianym gremium znajdą się przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich.
Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Radkowski, na pewno zasiądzie tam Paweł Kukiz, który od dawna postuluje zmianę konstytucji.
Z puli prezydenckiej w Radzie znajdzie się Krzysztof Szczucki. Choć to polityk PiS, to od miesiąca jest zawieszony w partii za swoje wypowiedzi o tym - o ironio - że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Do Rady z pewnością przystąpią posłowie Konfederacji. To w tym ugrupowaniu najczęściej mówiło się o potrzebie resetu konstytucyjnego. Wśród nazwisk wymienia się: Przemysława Wiplera, Michała Wawra czy Grzegorza Płaczka.
Większość klubów deklaruje, że do dziś zaproszeń z Pałacu Prezydenckiego nie dostała. Rzecznik Karola Nawrockiego odpowiada, że wysłano je w czwartek.
Lewica i Koalicja Obywatelska nie zamierzają nikogo zgłaszać do prezydenckiej Rady, bo - jak usłyszał nasz dziennikarz - głowa państwa sama łamie konstytucję.
Podobnie mówią w klubie Polski 2050 i Centrum. PSL jeszcze nie zdecydował, czeka na zaproszenie.
W ostatnich dniach głośno było o innych radach powoływanych przez prezydenta Nawrockiego. To m.in. Rada Klimatu i Środowiska, w składzie której pojawili się myśliwi czy Rada ds. Nowych Mediów, której członkiem został kontrowersyjny youtuber, twórca kanału "Dla pieniędzy".