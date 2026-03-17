30 lat temu Adam Małysz odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Dziś wspomina tamten moment, porównuje dawne skoki ze współczesnymi i ocenia nowe pokolenie zawodników. "Ja wolę na pewno tamte skoki" - powiedział w Radiu RMF24.

Adam Małysz podczas swoich pierwszych zwycięskich zawodów PŚ w marcu 1996 roku w Oslo / PAP/EPA

Pierwsze zwycięstwo i wielkie zaskoczenie

17 marca 1996 roku 19-letni Adam Małysz wygrał konkurs Pucharu Świata w Oslo, rozpoczynając jedną z największych karier w historii polskiego sportu. Jednak zwycięstwo to nie tylko zbudowało jego karierę, ale i było początkiem społecznego zjawiska określanego dzisiaj "małyszomanią".

Jak wspominał dziś na antenie Radia RMF24, sukces ten był dla niego dużym zaskoczeniem. Na pewno byłem w lekkim szoku. Oczywiście treningi pokazywały, że jestem w dobrej dyspozycji, ale chyba nikt, ani ja też, nie przypuszczał, że mogę tam wygrać ten konkurs - mówił Adam Małysz.

Choć treningi wskazywały na dobrą formę, zwycięstwo nad takimi zawodnikami jak Janne Ahonen czy Andreas Goldberger było czymś wyjątkowym. Jak podkreśla Małysz, mimo upływu lat emocje z tamtego dnia wciąż pozostają żywe.

Dawniej było bardziej przejrzyście?

Były mistrz przyznaje, że mimo rozwoju technologii i zmian w przepisach, woli dawne zasady rywalizacji. Ja wolę na pewno tamte skoki - mówi wprost w Radiu RMF24. Jak tłumaczy, choć dziś system przeliczników za wiatr miał zwiększyć sprawiedliwość, w praktyce budzi wiele kontrowersji.

Dzisiaj przy tym, że są przeliczniki, to jest wiele dyskusji na ten temat, czy to jest sprawiedliwe - zauważa. W jego ocenie dawniej sytuacja była bardziej klarowna: zawodnik albo miał szczęście do warunków, albo nie, ale zasady były czytelne dla wszystkich, zarówno skoczków, jak i kibiców.

Nowe pokolenie i inne realia skoków

Adam Małysz dostrzega również wyraźne różnice między swoją generacją a dzisiejszymi skoczkami. Jego zdaniem młodzi zawodnicy są dziś bardziej kompleksowo przygotowani, szczególnie pod względem mentalnym.

Kacper Tomasiak jest zdecydowanie mocniejszy psychicznie - ocenia, zaznaczając, że współczesny sport opiera się na pracy całych sztabów specjalistów. Małysz przyznaje też, że zazdrości obecnym zawodnikom dostępu do technologii i materiałów treningowych, których sam nie miał, a które dziś pomagają w analizie i poprawie skoków.

Oprac. Grzegorz Pycek