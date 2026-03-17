"Mamy 100 procent więcej zbiorów butelek plastikowych w stosunku do tego, co zbierało się w żółtych koszach" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska. "Logistykę trzeba poprawić. Poprosiłam Departament Gospodarki Odpadami o rekomendacje. Chce się spotkać z operatorami" - dodała.

Dlaczego Polacy krytycznie oceniają system kaucyjny? Każda logistyczna zmiana w naszym życiu jest trudna do przyswojenia. Potrzebujemy chwili, by się do niej dostosować - tłumaczyła Paulina Hennig-Kloska w RMF FM.

Operatorzy muszą poprawić logistykę. Widzimy, że skala zwrotów w pierwszych tygodniach już zaskoczyła także operatorów. Ona jest pewnie większa, niż była szacowana. Sklepy będą dozbrajać się w automaty, operatorzy będą poprawiać odbiory i o tym wszystkim będziemy rozmawiać - zapowiedziała szefowa resortu klimatu.

