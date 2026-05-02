Nowoczesna technologia w służbie polskiego wojska

Systemy SAR należą do najszybciej rozwijających się technologii w sektorze kosmicznym. Wykorzystywane są m.in. do monitorowania ruchów wojsk, ochrony infrastruktury krytycznej, śledzenia statków czy oceny szkód po klęskach żywiołowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań optycznych, technologia SAR pozwala na obserwację nawet przy pełnym zachmurzeniu i w całkowitej ciemności.

EYCORE-1 to projekt polskiej firmy Eycore z Warszawy, specjalizującej się w zaawansowanych technologiach satelitarnych. Spółka współpracuje także z Creotech Instruments przy programie CAMILA, realizowanym z Europejską Agencją Kosmiczną, którego celem jest budowa krajowej konstelacji satelitarnej. Eycore planuje również inwestycje w nowoczesne centrum projektowo-produkcyjne satelitarnych technologii radarowych.

Przypomnijmy, że technologię SAR wykorzystują także satelity firmy ICEYE, które miesiąc temu zostały wyniesione na orbitę dla Sił Zbrojnych RP w ramach tego samego programu MikroSAR.