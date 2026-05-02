W niedzielę, o godzinie 8:59 czasu polskiego, z bazy w Kalifornii ma wystartować rakieta nośna z czwartym satelitą radarowym dla Wojska Polskiego – poinformował w sobotę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Satelita EYCORE-1, wyposażony w nowoczesny radar z syntetyczną aperturą (SAR), zostanie umieszczony na orbicie w ramach programu MikroSAR.
Nowy satelita umożliwi precyzyjną obserwację Ziemi niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia. Jak podkreślił szef MON, budowa wojskowej konstelacji radarowej POLSARIS zapewni polskiej armii dostęp do kluczowych danych w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji. "To realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz we wpisie w serwisie X.