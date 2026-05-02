W niedzielę, o godzinie 8:59 czasu polskiego, z bazy w Kalifornii ma wystartować rakieta nośna z czwartym satelitą radarowym dla Wojska Polskiego – poinformował w sobotę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Satelita EYCORE-1, wyposażony w nowoczesny radar z syntetyczną aperturą (SAR), zostanie umieszczony na orbicie w ramach programu MikroSAR.

Nowy satelita umożliwi precyzyjną obserwację Ziemi niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia. Jak podkreślił szef MON, budowa wojskowej konstelacji radarowej POLSARIS zapewni polskiej armii dostęp do kluczowych danych w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji. "To realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz we wpisie w serwisie X.

Nowoczesna technologia w służbie polskiego wojska

Systemy SAR należą do najszybciej rozwijających się technologii w sektorze kosmicznym. Wykorzystywane są m.in. do monitorowania ruchów wojsk, ochrony infrastruktury krytycznej, śledzenia statków czy oceny szkód po klęskach żywiołowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań optycznych, technologia SAR pozwala na obserwację nawet przy pełnym zachmurzeniu i w całkowitej ciemności.

EYCORE-1 to projekt polskiej firmy Eycore z Warszawy, specjalizującej się w zaawansowanych technologiach satelitarnych. Spółka współpracuje także z Creotech Instruments przy programie CAMILA, realizowanym z Europejską Agencją Kosmiczną, którego celem jest budowa krajowej konstelacji satelitarnej. Eycore planuje również inwestycje w nowoczesne centrum projektowo-produkcyjne satelitarnych technologii radarowych.

Przypomnijmy, że technologię SAR wykorzystują także satelity firmy ICEYE, które miesiąc temu zostały wyniesione na orbitę dla Sił Zbrojnych RP w ramach tego samego programu MikroSAR.

