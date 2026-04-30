​Szachtar Donieck przegrał w Krakowie z Crystal Palace 1:3, a Rayo Vallecano wygrało ze Strasbourgiem 1:0 w pierwszych meczach półfinałowych piłkarskiej Ligi Konferencji, trzecich pod względem rangi rozgrywkach UEFA. Rewanże 7 maja.

Londyńczycy mają przed rewanżem sporą zaliczkę

Szachtar Donieck ponownie wystąpił w roli gospodarza spotkania Ligi Konferencji na stadionie Wisły Kraków. Dla zespołu z Ukrainy bramkę zdobył Ołeh Oczeretko w 48. minucie, a dla 13. drużyny angielskiej Premier League trafili: Senegalczyk Ismaila Sarr (1.), Japończyk Daichi Kamada (58.) oraz Norweg Jorgen Strand Larsen (84.).

Londyńczycy mają sporą zaliczkę przed rewanżem na własnym stadionie. W Madrycie jedynego gola strzelił Brazylijczyk Alemao (54.). W piątej minucie doliczonego czasu gry na boisku pojawił się polski piłkarz Strasbourga, Maxi Oyedele.

W rozgrywkach Ligi Konferencji brały udział cztery polskie zespoły. Najdalej, do 1/8 finału, zaszły Raków Częstochowa, wyeliminowany przez Fiorentinę, oraz Lech Poznań, który w dwumeczu uległ Szachtarowi. Rundę wcześniej - w barażu o 1/8 finału - pożegnała się z rywalizacją Jagiellonia Białystok, zaś Legia Warszawa nie przeszła fazy ligowej.

Finał tych rozgrywek zostanie rozegrany 27 maja w Lipsku.