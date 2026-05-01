Lechia Gdańsk żegna się z Zondacrypto. Rozpoczęliśmy procedurę formalnego wypowiedzenia umowy - powiedziała rzecznik prasowy gdańskiego klubu Karolina Kawula.

Piłkarze Lechii Gdańsk

Piłkarze Lechii Gdańsk w poniedziałkowym meczu z Radomiakiem wystąpią bez logo dotychczasowego sponsora głównego Zondacrypto.

Klub rozpoczął formalną procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej z Zondacrypto.

Lechia nawiązała współpracę z Zondacrypto w sierpniu 2025 roku, a umowa została podpisana do końca sezonu 2026/2027.

Na początku logo firmy było eksponowane z tyłu koszulek podczas ligowych i pucharowych meczów biało-zielonych, ale 10 stycznia pojawiło się już na przedzie trykotów pierwszej drużyny. Tego bowiem dnia Zondacrypto stało się głównym sponsorem gdańskiego klubu.

Jednocześnie ta marka była prezentowana na nośnikach reklamowych na stadionie, w kanałach digitalowych klubu, a także w dedykowanych aktywacjach dla kibiców.

Na początku kwietnia pojawiły się informacje, że klienci giełdy kryptowalut mieli problemy z wypłatą środków, niemniej Lechia przekazała, że jest zadowolona ze współpracy z Zondacrypto.

Potwierdzeniem udanej kooperacji są planowane w najbliższym czasie wspólne aktywności z naszym sponsorem - przekazała 8 kwietnia rzecznik prasowy oraz dyrektor komunikacji i doradca zarządu ds. PR klubu Karolina Kawula.

Ostatecznie zapowiadane aktywności nie zostały zrealizowane, a w czwartek z klubowej strony z zakładki "Sponsorzy i partnerzy" usunięto głównego sponsora. Na stronie oraz w mediach społecznościowych piłkarze również prezentowani są bez znaku Zondacrypto.

Rozpoczęliśmy procedurę formalnego wypowiedzenia tej umowy. W poniedziałek w Radomiu zagramy bez logo tej firmy na koszulkach - stwierdziła Kawula.

Kluby sportowe żegnają się z Zondacrypto

Pierwszy umowę sponsorską z Zondacrypto zerwał 17 kwietnia rywalizujący w piłkarskiej ekstraklasie Raków Częstochowa. Trzy dni później w jego ślady poszli ekstraklasowi koszykarze Dzików Warszawa oraz GKS Katowice, 21 kwietnia na taki ruch zdecydowano się w Pogoni Szczecin, a następnego dnia współpracę zakończyła występująca w piłkarskiej 1. lidze Wieczysta Kraków.

Giełda kryptowalut od października jest także sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes Radosław Piesiewicz zapowiedział w RMF FM, że jeśli do końca kwietnia nie wpłynie kolejna transza środków, to zerwie umowę .

17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie Zondacrypto. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.

W dniu rozpoczęcia postępowania kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale - jak zaznaczają śledczy - rośnie z każdym kolejnym dniem, podobnie jak liczba pokrzywdzonych.