"Wszyscy płacimy już podatek od wojny, którą rozpoczął Izrael i Stany Zjednoczone. Warto dodać, że liderem projektu nie są Stany, tylko Izrael - widać to dzisiaj gołym okiem" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceszef MSZ. Jak zauważył, nie ma planu na zakończenie wojny, stąd nowa strategia USA wciągnięcia do konfliktu państw NATO. "Jeśli wojna będzie trwała kilka miesięcy, może dojść do bardzo poważnych zaburzeń gospodarki światowej, w tym stagflacji - i nie mówię tylko o wzroście cen energii, ale zaburzeniu łańcuchu dostaw. Powinno nam zależeć na tym, żeby ta wojna zakończyła się jak najszybciej" - podkreślał poseł. Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki wykluczył uczestnictwo polskich sił zbrojnych w konflikcie, co zamyka sprawę wciągnięcia Polski w wojnę na Bliskim Wschodzie.