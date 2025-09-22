Francuz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain zdobył Złotą Piłkę. Reprezentant Polski Robert Lewandowski był 17.

Ousmane Dembele zdobywcą Złotej Piłki / FRANCK FIFE/AFP / East News

Ousmane Dembele w poprzednim sezonie strzelił 35 goli i zaliczył 16 asyst w 53 meczach dla PSG, z którym zdobył pięć trofeów, w tym mistrzostwo Francji, Ligę Mistrzów i Superpuchar UEFA. Francuz podziękował m.in. trenerowi Luisowi Enrique.



Drugie miejsce w plebiscycie zajął Hiszpan Lamine Yamal z Barcelony, którego wybrano najlepszym piłkarzem na świecie do lat 21.

Robert Lewandowski w tegorocznym plebiscycie znalazł się tuż za Viniciusem Juniorem, a przed Scottem McTominayem, Joao Nevesem i Lautaro Martinezem.

W poprzednim sezonie napastnik Barcelony rozegrał 52 mecze w klubowych rozgrywkach. Strzelił w nich 42 gole i zanotował trzy asysty. Zdobył mistrzostwo Hiszpanii i triumfował w Pucharze Króla. "Duma Katalonii" odpadła jednak w półfinale Champions League w dwumeczu z Interem Mediolan.

Aitana Bonmati / Mohamed Badra / PAP/EPA

Aitana Bonmati z Barcelony trzeci raz z rzędu wygrała plebiscyt Złotej Piłki wśród kobiet. Na podium znalazły się też jej rodaczka Mariona Caldentey i Angielka Alessia Russo z Arsenalu Londyn.

Bonmati w sezonie 2024/25 zdobyła z Barceloną mistrzostwo i Puchar Hiszpanii. W lipcu z reprezentacją doszła do finału mistrzostw Europy, w którym Hiszpanki przegrały z Angielkami po rzutach karnych. Środkowa pomocniczka była uznana najlepszą piłkarką świata również w 2023 i 2024 roku.

Ewa Pajor / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

Ewa Pajor podczas gali Złotej Piłki w Paryżu otrzymała nagrodę Gerda Muellera dla najskuteczniejszej piłkarki. Zawodniczka Barcelony w sezonie 2024/25 strzeliła 43 gole w klubie i dziewięć w reprezentacji Polski. W tej kategorii wyróżniono też Szweda Viktora Gyoekeresa z Arsenalu Londyn.

"France Football" przyznaje swoją nagrodę od 1956 roku. W latach 2010-2015 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

Od edycji 2022 w plebiscycie "France Football" liczą się osiągnięcia w sezonie, a nie w roku kalendarzowym.