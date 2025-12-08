To był wieczór, który na zawsze zapisze się w historii polskiego sportu. Reprezentacja Polski w socca, czyli piłce nożnej sześcioosobowej sięgnęła po upragnione mistrzostwo świata, pokonując w emocjonującym finale drużynę Meksyku 3:1. Choć do przerwy Biało-Czerwoni przegrywali, po przerwie pokazali niebywały charakter i wolę walki, odwracając losy spotkania. Bohaterem finału został Norbert Jaszczak, który w krótkim czasie zdobył dwie bramki i poprowadził drużynę do zwycięstwa.

Polska mistrzami świata w socca / Polska Federacja Socca/Facebook /

Od pierwszego gwizdka finałowego spotkania było jasne, że czeka nas widowisko na najwyższym poziomie. Polacy rozpoczęli mecz bardzo ofensywnie i to oni na początku prowadzili grę, jednak nie byli w stanie pokonać czujnego bramkarza Meksyku.

Norbert Jaszczak, lider polskiej drużyny i zdobywca Złotej Piłki w tej odmianie futbolu, kilkukrotnie próbował zaskoczyć przeciwników, ale bezskutecznie. Meksykanie z czasem zaczęli przejmować inicjatywę, a ich pierwsza groźna akcja zakończyła się celnym strzałem w 17. minucie, mimo to gola wtedy jeszcze nie zdobyli.

Niestety, kilka minut później Meksykanie wykorzystali swoją szansę. Po szybkim rozegraniu piłki i precyzyjnym podaniu w pole karne, Mercado mocnym strzałem wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Polacy schodzili do szatni z wynikiem 0:1.

Druga połowa pod znakiem polskiej dominacji

Po przerwie Biało-Czerwoni ruszyli do ataku, jednak długo nie mogli znaleźć sposobu na dobrze zorganizowaną defensywę Meksyku.

Przełomowy moment nastąpił w 33. minucie. Jaszczak zdecydował się na potężne uderzenie z dystansu, które kompletnie zaskoczyło meksykańskiego bramkarza. Chwilę później, po świetnym podaniu Dawida Lincy, Jaszczak ponownie wpisał się na listę strzelców, tym razem posyłając piłkę między nogami bramkarza. Polska wyszła na prowadzenie.

W 38. minucie Dawid Linca przypieczętował zwycięstwo efektownym rajdem i potężnym strzałem pod poprzeczkę, nie dając bramkarzowi żadnych szans na skuteczną interwencję. Meksykanie nie byli już w stanie odwrócić losów meczu, nawet gdy Polacy przez dwie minuty musieli grać w osłabieniu po żółtej kartce dla Elsnera.

Historyczny sukces po latach oczekiwań

Dla polskiej reprezentacji to pierwszy w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej sześcioosobowej. Wcześniej dwukrotnie grali w finałach - w 2018 roku ulegli Niemcom, a rok później Rosji. Trzy lata temu zdobyli brązowe medale po zwycięstwie nad Niemcami. Tym razem jednak nie dali się pokonać i sięgnęli po upragnione złoto.

Socca to odmiana piłki nożnej, w którą gra się na mniejszym boisku. Jest sześciu zawodników - pięciu w polu plus bramkarz. Reprezentacja Polski jest aktualnym mistrzem Europy.