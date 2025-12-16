"Silent Hill f" triumfuje na Horror Game Awards 2025! Nowa odsłona kultowej serii zdominowała tegoroczne rozdanie nagród dla najlepszych gier grozy, zdobywając najważniejsze wyróżnienia branży.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czwarta edycja Horror Game Awards przyniosła bezapelacyjny sukces grze "Silent Hill f", która zdobyła tytuł najlepszego horroru roku. Produkcja japońskiego studia Konami została również wyróżniona za najlepszą fabułę oraz osiągnięcia techniczne.

Ponadto specjalne uznanie otrzymała Konatsu Kato - aktorka wcielająca się w główną bohaterkę gry, Hinako Shimizu. Jej zaangażowanie w projekt zostało docenione przez kapitułę, a sama Kato przyznała, że praca nad tą mroczną produkcją była dla niej ogromnym wyzwaniem.

Powrót do korzeni grozy

"Silent Hill f" to spin-off popularnej serii survival horrorów, którego akcja rozgrywa się w fikcyjnym japońskim miasteczku Ebisugaoka w latach 60. XX wieku. Gracze wcielają się w postać licealistki, która w spowitym mgłą mieście stawia czoła zagadkom i przerażającym potworom.

Gra już w dniu premiery osiągnęła imponujący wynik sprzedaży - ponad milion egzemplarzy - co czyni ją najlepiej sprzedającą się częścią serii w pierwszym dniu po debiucie.

Wyróżnienia od graczy dla innego tytułu

Choć "Silent Hill f" zdominowała tegoroczną galę, wybór graczy okazał się inny. Najlepszym horrorem 2025 roku według społeczności została gra "No, I’m Not Human" rosyjskiego studia Trioskaz. Produkcja ta otrzymała jednak tylko jedno wyróżnienie podczas ceremonii.

Nagrody Horror Game Awards przyznawane są od 2022 roku i szybko zyskały renomę w branży gier wideo. Tegoroczna edycja potwierdziła, że seria "Silent Hill" wciąż potrafi zaskakiwać i wyznaczać nowe standardy w gatunku horroru.