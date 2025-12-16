Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 doszło we wtorek do dwóch śmiertelnych wypadków z udziałem ciężarówek. W wyniku obu zdarzeń zginęły dwie osoby, a ruch na trasie w rejonie Wrocławia został poważnie utrudniony.
Pierwszy wypadek miał miejsce około godziny 14:05 pomiędzy węzłem Wrocław Południe a węzłem Bielany Wrocławskie w kierunku Katowic.
Na wysokości węzła Bielany Wrocławskie zderzyły się trzy samochody ciężarowe. W wyniku tego tragicznego zdarzenia zginęła jedna osoba.
Na czas działań służb ratowniczych i policyjnych jezdnia została całkowicie zablokowana. Po godz. 18:00 ruch wznowiono lewym pasem.
Do drugiego wypadku doszło o godzinie 16:35 na odcinku pomiędzy węzłem Bielany Wrocław a węzłem Wrocław Wschód w kierunku Zgorzelca.
Również tutaj w zdarzeniu brały udział trzy pojazdy ciężarowe. Zginęła jedna osoba.
Jezdnia w kierunku Zgorzelca pozostaje całkowicie zablokowana. Służby wyznaczyły objazd przez węzeł Brzezimierz.