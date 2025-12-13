Ewa Pajor nie zwalnia tempa. Polka zdobyła kolejną bramkę dla Barcelony w wyjazdowym meczu z Badaloną, przyczyniając się do efektownego zwycięstwa swojej drużyny 5:1. Dzięki temu trafieniu umocniła się na pozycji liderki klasyfikacji strzelczyń.

/ Shutterstock

Ewa Pajor zdobyła gola w wygranym 5:1 meczu Barcelony z Badaloną.

Polka prowadzi w klasyfikacji strzelczyń z 11 bramkami.

Pajor trafiała do siatki w sześciu kolejnych meczach o stawkę.

Barcelona pozostaje liderem tabeli z kompletem 39 punktów.

Drużyna gra bez kontuzjowanej Aitany Bonmati, uznawanej za najlepszą piłkarkę świata.

Spotkanie 14. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy rozpoczęło się znakomicie dla Barcelony. Już w szóstej minucie Ewa Pajor wpisała się na listę strzelczyń, dając swojej drużynie prowadzenie. Było to jej jedenaste trafienie w tym sezonie ligowym, co pozwala jej utrzymać pozycję liderki w klasyfikacji strzelczyń.

Seria bezbłędnych występów

Polska napastniczka imponuje formą - trafiała do siatki w każdym z ostatnich sześciu spotkań o stawkę, zarówno w Lidze Mistrzyń, jak i w rozgrywkach ligowych. W tym czasie zdobyła aż siedem bramek, potwierdzając swoją wysoką dyspozycję.

W meczu Barcelony z Badaloną w 13. Minucie nastąpiło wyrównanie. Ale kolejne bramki strzelała już tylko Barcelona. Gole dla katalońskiej drużyny zdobyły Claudia Pina (38.), Carla Martinez (59.), Vicky Lopez (76.) oraz Esmee Brugts (90+13.). Pajor opuściła boisko w 55. minucie, mając już na koncie swoje trafienie.

Barcelona bez swojej gwiazdy

Mimo absencji Aitany Bonmati, uznawanej za najlepszą piłkarkę świata, Barcelona nie zwalnia tempa. Bonmati pauzuje z powodu złamania kości strzałkowej i czeka ją około pięciu miesięcy przerwy. Drużyna jednak radzi sobie znakomicie, utrzymując pozycję lidera z kompletem 39 punktów.