Nowoczesna technologia w służbie bezpieczeństwa drogowego. Przenośne kamery termowizyjne mogą służyć do wykrywania niebezpiecznych usterek w oponach ciężarówek. Taki sprzęt pozwala szybciej i skuteczniej zapobiegać na przykład pożarom na drogach, ratując życie i oszczędzając czas kierowców. Już teraz, jako pierwsza w Anglii, z takich kamer korzysta policja hrabstwa Essex.

Policja w Essex wykrywa przegrzane opony ciężarówek za pomocą kamery termowizyjnej / Essex Police /

Przenośna kamera termowizyjna do kontroli stanu technicznego opon pojazdów ciężarowych - to absolutna nowość technologiczna.

Nowoczesne urządzenie wykorzystuje technologię podczerwieni, by błyskawicznie wykryć przegrzane miejsca na oponach oraz piastach kół.

Przegrzana piasta to poważny sygnał ostrzegawczy - najczęściej powstaje w wyniku przeciążenia pojazdu na jednej osi, co prowadzi do gwałtownego wzrostu temperatury. W skrajnych przypadkach kończy się to pożarem, który może zagrozić kierowcy, innym uczestnikom ruchu, a także wywołać wielogodzinne korki.

Już teraz z takiego urządzenia korzysta policja hrabstwa Essex w Wielkiej Brytanii. Na swoje stronie internetowej zwraca uwagę, że większość kierowców nie przykłada należytej uwagi do stanu swoich opon. Tymczasem ich prawidłowa temperatura jest kluczowa dla bezpieczeństwa całego pojazdu.

"Optymalny stan opony to taki, gdy guma jest na tyle elastyczna, by dopasować się do nawierzchni i zapewnić maksymalną przyczepność, ale nie tak gorąca, by szybko się zużywała" - czytamy w komunikacie.

Zbyt zimna opona może powodować podsterowność lub nadsterowność, a zbyt gorąca - utratę przyczepności i szybkie zużycie, jakby była zupełnie łysa.

Jak działa kamera termowizyjna? Kolorowe panele i szybka diagnoza

/Essex Police /

Nowe urządzenie to przenośna kamera na podczerwień, która w czasie rzeczywistym pokazuje na ekranie kolorowe panele wskazujące temperaturę poszczególnych elementów pojazdu. Dzięki temu funkcjonariusze mogą natychmiast zidentyfikować potencjalnie niebezpieczne miejsca - przegrzane opony lub piasty.